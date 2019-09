Start frei für die neue Krippe in Gillersheim 

Betrieb im Martin-Luther-Haus läuft schon

+ © Axel Gödecke Staunen über die hölzerne Schlafhöhle: Gerd Heiligenstadt (Ortsrat), Gardi Müller (Kirchenvorstand) und Pastorin Johanna Hesse (rechts) im Schlafraum der Krippe. © Axel Gödecke

Gillersheim – Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt ist die neue Krippe in Gillersheim – die dritte im Gebiet der Gemeinde Katlenburg-Lindau – am 1. August in Betrieb gegangen.