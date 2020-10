Autobahn 7 ist teilweise voll gesperrt - Polizei äußert sich zur Freigabe der Fahrbahn

Auf der Autobahn 7 staut sich zurzeit der Verkehr. Die Polizei empfiehlt eine Umleitung.

Update vom Sonntag, 18.10.2020, 17.46 Uhr: In Kürze wird die Vollsperrung in Fahrtrichtung Hannover aufgehoben. Zunächst soll ein Fahrstreifen freigegeben werden. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Erstmeldung vom Sonntag, 18.10.2020, 15:29 Uhr: Nörten-Hardenberg/Northeim - Die Vollsperrung der Autobahn 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord führt weiter zu erheblichen Behinderungen. Autofahrer benötigen auf der Umleitungsstrecke laut Autobahnpolizei Göttingen bis zu 100 Minuten länger.

Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern, die Richtung Norden (Hannover) unterwegs sind, bereits an der Anschlussstelle Göttingen-Nord die Autobahn zu verlassen und über die Bundesstraße 27 in Richtung Herzberg zu fahren. Von dort aus geht es über die Bundesstraße 243 in Richtung Seesen und wieder auf die Autobahn.

Grund für die Sperrung im Landkreis Göttingen sind Bauarbeiten für den sechsspurigen Ausbau der A7. Nach ursprünglichen Planungen soll die Sperrung am Montag gegen 6 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Sperrung möglicherweise bereits am Abend gegen 20 Uhr wieder aufgehoben werden kann. (Bernd Schlegel und Jan Wendt)