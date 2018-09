Autofahrer ignorieren Umleitungen: So soll Stau bei A7-Sperrungen vermieden werden

War Ursache für das Chaos auf Autobahn und Bundesstraßen: Die Autobahnbrücke bei Ildehausen wurde vorvergangenes Wochenende abgerissen. Um das Stauproblem zu lösen, waren unter anderem die Autobahnpolizei und die Polizei Bad Gandersheim über Stunden an der Lindenbergkreuzung in Echte im Einsatz.

Kreis Northeim. Via Niedersachsen rüstet im Kampf gegen Chaos auf den Straßen bei Vollsperrungen wie der A7 weiter auf. Zuletzt hatte es hier erhebliche Probleme gegeben.

„Wir haben erhebliche Probleme, weil die Verkehrsteilnehmer nicht die ausgeschilderten Umleitungsstrecken nutzen“, sagt Steffen Schütz, Sprecher des Konsortiums im Gespräch mit der HNA.

Die jüngste Vollsperrung vorvergangenes Wochenende zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in beiden Fahrtrichtungen hatte für lange Staus auf der A7 von Echte bis Northeim West und in der Gegenrichtung von Seesen bis nach Rhüden gesorgt. Ebenfalls betroffen waren die Bundesstraßen 3, 248 und 64. Insgesamt gab es in der Spitze bis zu 30 Kilometer Stau.

„Wir tun alles, auch mit Sicherheitsbehörden wie der Autobahnpolizei, um das zu verhindern“, betont Schmitz. Dazu hat Via Niedersachsen bereits jetzt LED-Tafeln an und auf der A 7 aufstellen lassen, die auf die Sperrungen und auch auf gesperrte Routen wie die B445 zwischen Echte und Bad Gandersheim hinweisen.

+ Hinweis auf die Umleitungsstrecken: Mit diesen Bannern versucht Via Niedersachsen, den Umleitungsverkehr auf den Umleitungsstrecken zu halten. © Mennecke

Außerdem hat das Konsortium einen weiteren Satz Banner drucken lassen, die darauf hinweisen, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen und nicht auf die Hinweise der Navigationssysteme zu hören. Die Umleitungsstrecken habe man mit den Behörden so gewählt, dass es auf keiner Strecke zu gegenläufigem Verkehr kommt, sich der Umleitungsverkehr Richtung Norden und Süden also möglichst nicht begegnet.

Sperrungen bei Großveranstaltungen vermeiden

Außerdem gebe es regelmäßige Vor-Ort-Termine für die nächsten Arbeiten, bei denen auch kurzfristig Sperrungen – wie jetzt während des Sehusa-Festes in Seesen – abgesagt werden, um „die Bürger so wenig wie möglich zu belasten“, so Schütz. Grundsätzlich seien „Autofahrer, die rücksichtslos überall umherfahren, nur nicht auf den Umleitungsstrecken, aber eine Katastrophe“, so der Sprecher.

Die nächste Sperrung steht bereits am Dienstagabend bevor.

Lesen Sie auch:

- A7 wird zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord gesperrt

- Über 20 Kilometer stau nach Vollsperrung der A7

- Rund 20 Sperrungen bis zum Herbst auf der A7 im Kreis Northeim