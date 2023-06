Strafbefehl für ehemalige Kripo-Chefin in Northeim

Von: Heidi Niemann

31-Jährige soll Hells Angels Interna verraten haben

Northeim / Göttingen – Eine frühere leitende Polizistin der Polizeiinspektion Northeim steht im Verdacht, polizeiinterne Informationen an ein führendes Mitglied der Rockergruppierung „Hells Angels“ weitergegeben zu haben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen auf Anfrage mitteilte, hat das Amtsgericht Northeim auf Antrag der Strafverfolgungsbehörde gegen sie einen Strafbefehl von 90 Tagessätzen zu je 60 Euro (insgesamt 5400 Euro) verhängt. Die Staatsanwaltschaft werfe der ehemaligen Polizeirätin eine Verletzung des Dienstgeheimnisses vor.

Die 31-Jährige ist nicht mehr bei der Polizei. Nach Angaben der Polizeidirektion Göttingen wurde sie aus dem Dienst entfernt, weil sie sich in ihrer Probezeit nicht bewährt und damit die Probezeit nicht bestanden habe.

Die 31-jährige Isabel F. hatte vor zwei Jahren die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) in Northeim übernommen. Sechs Monate nach ihrem Amtsantritt als ZKD-Leiterin im Juni 2021 soll es zu dem Vorfall gekommen sein, der zu dem strafrechtlichen Verfahren führte.

Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren der Polizei gegen den Anführer einer Hells Angels“-Gruppierung im nördlichen Kreis Kassel, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Andreas Buick. Im Zuge dieser Ermittlungen sei bekannt geworden, dass der Rockerchef privat ein Auto verkaufen wollte.

Daraufhin habe ein Polizist unter falschem Namen zu diesem Kontakt aufgenommen und sich als Kaufinteressent ausgegeben. Der Beamte habe dann auch eine Probefahrt mit dem Pkw unternommen.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Verkäufer offenbar im Nachhinein Verdacht geschöpft, dass der vermeintliche Kaufinteressent ein Polizist gewesen sein könnte. Der „Hells Angels“-Anführer habe sich daraufhin per Whatsapp bei der Northeimer ZKD-Leiterin gemeldet und gefragt, ob sie nachschauen könnte, ob es bei der Polizei einen Beamten mit dem betreffenden Namen gibt.

Die ZKD-Leiterin habe dann in einer internen Datenbank, in der alle Beamten erfasst seien, nach dem Namen gesucht, und ihm anschließend per Whatsapp mitgeteilt, dass sie den Namen nicht gefunden habe. Der Rockerchef habe daraus schließen können, dass es sich bei dem Kaufinteressenten um einen verdeckter Ermittler gehandelt habe, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Buick.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wusste die ZKD-Leiterin, dass der Autoverkäufer Anführer einer „Hells Angels“-Gruppierung war und sich im kriminellen Milieu bewegte.



Mit der Weitergabe der Polizeiinformation habe sie potenziell Leib und Leben des verdeckten Ermittlers gefährdet und möglicherweise den Erfolg der Strafverfolgung beeinträchtigt.



Die Polizei hatte damals gegen den „Hells Angels“-Anführer wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge sowie wegen des Verdachts des Handeltreibens mit gefälschten Impfausweisen ermittelt. Das erste Verfahren sei inzwischen eingestellt, das zweite sei dagegen noch anhängig, teilte Buick mit. Im Zuge dieser Ermittlungen habe damals bei ihm eine Durchsuchung stattgefunden. Dabei sei auch dessen Handy sichergestellt worden.



Als die Ermittler die Whatsapp-Nachrichten auswerteten, stießen sie auf die Kommunikation mit der Northeimer ZKD-Leiterin. Daraufhin habe es Durchsuchungen bei der Polizeibeamtin gegeben und auch auf ihrem Handy hätten sich entsprechende Nachrichten gefunden.



Die Polizei hatte anlässlich der Amtseinführung der 31-Jährigen als Kripo-Chefin in Northeim diverse Angaben über den Werdegang der neuen ZKD-Leiterin gemacht. Demnach war die Volljuristin als Quereinsteigerin in den höheren Polizeivollzugsdienst eingetreten.



Sie hatte zuvor Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen studiert. Nach dem anschließenden Referendariat war sie zunächst in einer Anwaltskanzlei tätig. Seit September 2019 war sie Polizeibeamtin und Angehörige der Polizeidirektion Göttingen. In Vorbereitung auf ihre neue Verwendung durchlief sie dann eine Qualifizierungsmaßnahme an der Deutschen Hochschule der Polizei, die für die Qualifikation von Juristinnen und Juristen mit dem 2. Staatsexamen entwickelt wurde. (pid)