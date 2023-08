Der sechsspurige Ausbau der Autobahn 7: Streit, Steinzeitspuren und Staus

Von: Olaf Weiss

Die fertiggestellte sechsspurige Autobahn in Höhe des Harzhorns: Die linken Fahrspuren der beiden Fahrbahnen werden bis Montag für den Verkehr freigegeben. © Hubert jelinek

Ab nächster Woche soll der Verkehr auf der Autobahn 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen endlich durchgängig sechsspurig fließen. Ein Blick zurück auf den Ausbau, der 2017 begonnen hat.

Northeim – Der Ausbau der Autobahn 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen ließ lange auf sich warten. Nach der Fertigstellung des sechsspurigen Ausbaus zwischen Göttingen und Nörten-Hardenberg (2012) im Süden und des Abschnitts zwischen Seesen und Bockenem (2016) im Norden ging es nicht sofort weiter, obwohl die vierspurige Strecke ziemlich marode war.

Wer baut?

Wird der Bund selbst Bauherr des Autobahnausbaus zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen oder überlässt er das im Rahmen einer sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaft einem Investor? Während das Bundesverkehrsministerium letztere Variante favorisierte, sah die Landesregierung in Hannover das eher kritisch.

Die Autobahn 7 am Harzhorn vor dem Ausbau: Der Verkehr rollten in beide Richtungen auf maroden und geflickten Fahrbahnen mit je zwei Spuren. Archi © Konstantin mennecke

Ab 2012 wurde um diese Frage gestritten. Am Ende ließ man sich in Berlin nicht beirren. Vertragspartner für den A7-Ausbau und den Betrieb der Autobahn zwischen Bockenem und Göttingen wurde schließlich das Konsortium Via Niedersachsen.

Die Vorbereitungen

Der Vertrag mit Via Niedersachsen trat zum 1. Mai 2017 in Kraft. In den folgenden Monaten fanden vor allem Vorbereitungen für den Ausbau statt. In einigen Abschnitten mussten die Standspuren der alten Fahrbahnen dafür fit gemacht werden, in den Baustellenbereichen als Fahrspuren zu dienen. An den Rändern der Autobahnen mussten die Bäume, die an den Böschungen wuchsen, gefällt werden, um Platz für die Verbreiterung der Fahrbahnen zu schaffen.

Verzögerungen

Vier Jahre Bauzeit waren bei Beginn der Arbeiten veranschlagt. Doch schnell war klar, dass der Zeitplan nicht zu halten war. Die Umsiedlung von Fledermäusen, die in Autobahnbrücken bei Northeim lebten, war schwieriger und dauerte länger als geplant.

Eng: Der Verkehr in beide Richtungen musste sich zunächst eine alte Fahrbahn teilen. Archi © Heidi Niemann

Bei Eboldshausen wurden bei Erdarbeiten Spuren einer jungsteinzeitlichen Siedlung (ab circa 5000 vor Christi) gefunden, die gesichert werden musste. Beides führte zu Verzögerungen.

Bei Echte musste der bereits fertiggestellte Überbau der A7-Fahrbahn Richtung Norden abgerissen und neu gebaut werden. Die Statik war falsch berechnet worden.

Wegen Lieferschwierigkeiten und Engpässen bei den Beschäftigten der Baufirmen infolge der Coronapandemie kam es zu weiteren Verzögerungen, sodass aus einem Jahr Verzögerung schließlich fast 21 Monate mehr Bauzeit wurden.

Straßen dicht

Gefühlt wurde in den vergangenen sechs Jahren wöchentlich eine Sperrung im Zusammenhang mit den Bauarbeiten auf der A 7 gemeldet. Ganz so viele waren es aber doch nicht. 108 Meldungen über Sperrungen der Autobahn und von Straßen, die die A7 kreuzen sowie von Autobahnanschlussstellen, finden sich für den Zeitraum der Bauarbeiten im digitalen HNA-Archiv (Sperrungen wegen Unfällen sind nicht mitgezählt).

Die Flutbrücken am Northeimer Freizeitsee sind erneuert und um jeweils 3,5 Meter verbreitert worden. Hier steht die alte Brücke der Nordfahrbahn noch. Links daneben sind aber bereits die Pfeiler für die neue, dreispurige Brücke für den Verkehr in Richtung Hannover zu sehen, die inzwischen fertig ist. Archi © Olaf weiss

Mal wurden Sperrungen angekündigt, einige Male auch verschoben, häufiger verlängert und in ein paar Fällen auch vorfristig beendet. Für Autofahrer waren vor allem die häufig erst sehr kurzfristig bekannt gegebenen Sperrungen ärgerlich, von denen sie überrascht wurden.

Für die Anwohner der Umleitungsstrecken – insbesondere auch der inoffiziellen – waren vor allem die Fahrbahnsperrungen der A7 eine Belastung.

Bei nächtlichen Autobahnsperrungen kam es in der engen Ortsdurchfahrt von Edesheim häufig zu schwierigem Begegnungsverkehr, bei dem auch der Bürgersteig zur Fahrbahn wurde. Archi © Breitenbach

So schob sich einige Male eine Schlange von Lastwagen durch die enge und kurvenreiche Ortsdurchfahrt von Edesheim. Die Sperrung des Ortes für den Schwerverkehr brachte nur ein wenig Entlastung. An Wochenenden, an denen die Autobahn gesperrt war, ging auf den Bundesstraßen zwischen Nörten-Hardenberg, Einbeck, Bad Gandersheim und Echte häufig nichts mehr.

Die Autobahn 7 im Landkreis Northeim in Zahlen 4 Anschlussstellen der A 7 liegen im Landkreis Northeim: Echte, Northeim-Nord, Northeim-West und Nörten-Hardenberg. 18 Regenrückhaltebecken sind entlang der Strecke von Seesen bis Nörten-Hardenberg im Zuge des Ausbaus entstanden. 29,2 Kilometer lang ist der Abschnitt, der zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen sechsspurig ausgebaut worden ist. 32 Kilometer ist die Strecke der A 7 innerhalb des Landkreises lang. Sie führt im Norden aus dem Landkreis Goslar kommend bis nach Parensen und von dort weiter in den Landkreis Göttingen. 64 Jahre ist die A 7 im Landkreis bereits durchgängig befahrbar. Am 14. November 1959 wurde als letztes Teilstück der Abschnitt zwischen Echte und Seesen freigegeben. 441 Millionen Euro soll der sechsspurige Ausbau zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen kosten. 40 000 Quadratmeter Lärmschutzwände und -wälle sind gebaut worden. 53 000 Fahrzeuge waren vor Beginn der Bauarbeiten täglich auf der Autobahn 7 im Kreisgebiet unterwegs. (ows)