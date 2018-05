Was eine HNA-Redakteurin einen Tag als Tätowiererin erlebte

Northeim. In der Serie "HNA-Schichtwechsel" tauschen die Redakteure unserer Zeitung für einen Tag den Job. Kathrin Plikat war einen Tag lang im Tattoostudio - und hat einiges erlebt.

„Nein, ich traue mich nicht!“ „Nun mach, du kriegst das hin.“ „Ich tue dir bestimmt weh“. Gelächter als Antwort. „Du kannst mir gar nicht wehtun.“ Mein Herz schlägt immer schneller, in den Latexhandschuhen werden meine Hände sekündlich feuchter. Eklig.

Was habe ich mir da bloß eingebrockt? Einen Tag „Schichtwechsel“ im Tattoostudio sollte doch kein Problem sein. Habe ich gedacht. Doch falsch gedacht... In meiner rechten Hand liegt eine Tätowiermaschine. Eingeschaltet, wohlgemerkt. Vor mit sitzt der Northeimer Tätowierer Kai Loy mit entblößtem Unterschenkel und wartet darauf, dass ich loslege. Meine Hand zittert immer mehr, als ich ansetze, um ihm mit minikleinen Nadeln schwarze Farbe unter die Haut zu jagen.

+ Sie hat es tatsächlich getan: Alles Sträuben nutzte nichts. Profi Kai Loy lässt sich von HNA-Redakteurin Kathrin Plikat tätowieren. Doch nach vier Buchstaben ist Schluss. Foto: Jelinek Zu gerne hätte ich vorher mal auf einer Übungshaut probiert. „Quatsch. Das kriegst du auch so hin“, hat Kai Loy meine Bettelei vorhin abgebügelt. Und weil man sich ja als selbstbewusste Frau keine Blöße geben will und manchmal auch eine große Klappe hat, sitze ich jetzt hier vor frisch rasierter Männerhaut und bekomme das Zittern nicht in den Griff.

„Immer schön von oben nach unten ziehen“, gibt Loy mir vorher noch einen Tipp. Und: „Nicht so doll aufdrücken, dass die Nadel auf der anderen Seite wieder rauskommt!“ Haha. Sehr lustig.

Inzwischen stehen auch noch andere Kunden laut lachend um mich herum, haben sogar schon ihre Handys gezückt. Um das Ganze jetzt abzukürzen: Ja, ich habe tätowiert. Und nein, ich würde es nicht noch mal tun. Vier krakelige Buchstaben habe ich geschafft, dann bin ich völlig fertig. Denn wenn die Farbe erst mal unter der Haut ist, dann bleibt sie da auch. Für immer!

Feinschliff

Also muss Profi Kai Loy selbst ran und das Motiv zu Ende stechen. Den Feinschliff gibt es von seiner Kollegin Sarah Messerschmidt. Okay, ich habe es versucht, ich habe mir Mühe gegeben, trotzdem schäme ich mich ein wenig angesichts des krummen Ergebnisses. Kai Loy findet das alles lustig. „Witzig, dass ich jetzt von dir ein Tattoo habe“, sagt er. Wenn er meint...

Der 50-jährige Loy und seine Kollegin Sarah (32) sind seit vielen Jahren Tattoo-Profis. Kai hat 1994 in Göttingen sein erstes Studio aufgemacht, 2012 ist er nach Northeim an den Marktplatz umgezogen. Doch wie wird man Tätowierer? Ein Ausbildungsberuf ist das nämlich nicht.

Abfindung vom Bund

Nach einer Ausbildung zum Maurer verpflichtet sich Kai Loy für zehn Jahre bei der Bundeswehr, arbeitet dort jahrelang als Fahrlehrer. Als seine Zeit vorbei ist und er als Oberfeldwebel die Bundeswehr mit einer Abfindung in der Tasche verlässt, macht er sich Anfang der 90-er Jahre in Göttingen selbstständig.

„Ich wollte nach der Bundeswehr keinem anderen mehr dienen“, sagt er heute.

Tattoos hatten es ihm allerdings schon als Kind angetan: „Ich bin in Göttingen-Grone aufgewachsen, da liefen die großen Jungs alle mit Tattoos rum. Das wollten meine Kumpels und ich auch. Weil das total cool war“, erzählt er.

Mit 12 bekommt er seine erste Tätowierung. „Als mein Vater die durch Zufall entdeckte, war natürlich erst mal Alarm in der Bude“, erinnert er sich. Doch beirren lässt sich Loy dadurch nicht. Immer mehr Tattoos kommen im Laufe der Jahre hinzu.

Parallelen gibt es im Werdegang von Sarah Messerschmidt, die sich als selbstständige Tätowiererin im Studio von Loy quasi eingemietet hat.

Die Einbeckerin macht nach dem Abitur eine Ausbildung zur Fotografin. Und sie ist Kundin bei Kai Loy, damals noch in Göttingen. Beide lernen sich kennen, verstehen sich gut. Immer mehr interessiert sich Sarah fürs Tätowieren. Kai lässt sie zunächst ein paar Zeichnungen machen, dann folgen die ersten Stiche auf der Übungshaut. Nun arbeitet sie seit sechs Jahren als Tätowiererin.

Ganz schön blass

An diesem Freitagmorgen ist die 28-jährige Sina Sarahs erste Kundin. Die Northeimerin hat schon ein paar Tattoos, möchte sich jetzt ein Blumenmotiv ins Dekolleté stechen lassen. „Bist du aufgeregt?“, frage ich sie mit einem aufmunternden Lächeln. Denn irgendwie ist Sina ganz schön blass. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen“, sagt sie. Und dass sie die Schmerzen vom letzten Tattoo wieder vergessen hat.

Denn eines sollte man nicht vergessen: Tätowieren tut weh. Punkt. _Und wer das Gegenteil behauptet, lügt. Behaupte ich.

Nun liegt Sina auf der Bank, erträgt die Prozedur aber echt tapfer. Nach eineinhalb Stunden braucht sie erst mal Zucker, der Kreislauf spielt nicht mehr mit. Doch dann grinst sie glücklich. „Schön“, sagt sie beim Blick in den Spiegel, als sie das Ergebnis von Sarahs Arbeit sieht.

Misshandlungen

Einen weniger schönen Grund für ihren Termin bei Kai hat dagegen Eladia aus Paraguay. Sie wurde vor 15 Jahren von ihrem Ehemann körperlich misshandelt, unter anderem mit heißer Suppe übergossen.

+ Feinarbeit: Tätowierer Kai Loy und seine tapfere Kundin Eladia aus Paraguay. Foto: Plikat

Überall an ihrem Körper zeugen viele Narben von den Torturen. Sie lässt sich heute am Schienbein tätowieren. Eine schöne Rose soll es sein. „Dann kann ich endlich wieder kurze Hosen tragen“, sagt Eladia lächelnd. Geduldig und ohne eine Miene zu verziehen schaut sie Kai beim Arbeiten zu. Ob sie angesichts ihrer Vergangenheit die Schmerzen genau so empfindet wie andere, wage ich zu bezweifeln. Ich traue mich aber nicht, zu fragen. Trotzdem bin ich von der Fröhlichkeit der Frau beeindruckt.

Piercing-Assistentin

„Du musst nachher noch beim Piercen assistieren“, sagt Sarah plötzlich, und macht die ganze schöne Stimmung mit einem Schlag zunichte. Zumindest bei mir. Als ich ungläubig grinse, sagt Sarah: „Das war kein Scherz. Wenn schon, denn schon.“ Klar, recht hat sie, natürlich steche ich jetzt auch noch irgendwem eine fette Kanüle durch die Haut. Gar kein Problem...

Sarah will mir meine aufsteigende Panik mit zwei Hinweisen nehmen: Erstens ist sie das „Opfer“, zweitens übernimmt der festangestellte Piercer Yannick Becker (26) den wichtigen Teil.

Das beruhigt mich wirklich ungemein.

Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt mir nicht. Wenig später habe ich mir die Hände desinfiziert und Handschuhe angezogen. Jetzt drücke ich mit einer Klemme die Haut ans Sarahs Hals zusammen.

Kapitulation

Als dann Yannick mit der Kanüle kommt, kapituliere ich. Fürs Foto tue ich so, als würde ich helfen, doch bevor Yannick Sarah wirklich durch die Haut sticht, drehe ich mich um. Zehn Sekunden später ist schon alles erledigt. Sarah grinst mich an und sagt: „Hat gar nicht wehgetan. Hast du toll gemacht“. Haha....

Mein Fazit dieses Tages: Tätowierer ist ein toller Beruf, aber auch ein sehr, sehr anstrengender. Man ist nicht nur Künstler, sonder auch Alleinunterhalter und vor allem Psychologe.

Und: Tattoos sind raus aus der Schmuddelecke. Zu den Kunden von Sarah und Kai zählen Banker genauso wie Lehrer, Hausfrauen, Rentner und ja, auch Hartz IV-Empfänger. Nicht zu vergessen: Sehr gerne auch Redakteurinnen.

