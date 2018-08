Land & Leute – Das Original: 22. Rosengartenfest am 18. und 19. August in Schlarpe

Am Samstag, 18. August, ab 15 Uhr und am Sonntag, 19. August verwandelt sich das Gelände rund um das Senioren- und Pflegeheim Haus Eden der Tilch-Gruppe, bereits zum 22. Mal in ein riesiges Festgelände mit buntem Programm für die ganze Familie.

Eingeladen sind alle Bewohner, Angehörige, Freunde und Besucher aus dem Umland. Am Samstag, 18. August, ab 9 Uhr, können die Fahrzeuge auf den bewachten Stellplatz gebracht werden.

Am Samstag Abend und Sonntag wieder vor Ort: Die Ludolfs!

Nach der riesigen positiven Resonanz im vergangenen Jahr ist es Veranstalter Sven Tilch zum zweiten Mal gelungen, die aus dem Fernsehen bekannten und sehr beliebten Ludolf-Brüder für eine Teilnahme am Rosengartenfest zu gewinnen. Am Samstagabend und Sonntag haben die Festbesucher die Möglichkeit Uwe, Manni und Tommy Ludolf persönlich kennenzulernen. Gerne erfüllen die Drei Autogramm- und Fotowünsche. Außerdem sind sie wieder Mitglied der diesjährigen Jury für die Prämierung der Brot- und Butter-Kleinwagen, die dieses Jahr besonders im Fokus stehen.

Kinderland und Seifenkistenrennen

Highlight für die jungen Besucher ist auch in diesem Jahr das über 4000 Quadratmeter große Kinderparadies mit diversen Attraktionen und Spielmöglichkeiten. Bubbletown, Hüpfburg, Kletterberg, Rollenrutsche, Speed-Kick mit Netzkäfig sowie Kinderschminken wird den Kleinen geboten. Mutige Kids können sich der Herausforderung des traditionellen Wettfahrens stellen, beim 6. Seifenkistenrennen im Solling winken den drei schnellsten Rennfahrern in drei Gruppen am Ende wieder tolle Pokale. Eine neue Streckenführung macht den Wettkampf in diesem Jahr besonders spannend.

Treffen der PS-Fans und Traktorfreunde

Seit Jahren nutzen Old- und Youngtimerfreunde, US- und Muscle-Car-Besitzer das Rosengartenfest, um ihre liebevoll restaurierten Fahrzeuge und Motorräder zu präsentieren. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf Brot und Butter Kleinwagen. Diese werden durch eine Jury, der auch wieder „Die Ludolfs“ angehören, prämiert. Auch den seit Jahren berühmt-berüchtigten Trecker-Parcours wird es wieder geben. Hierbei sind Mut und Geschicklichkeit gefragt. Am Sonntag um 9.30 Uhr beginnt die gemeinsame Treckerausfahrt.

Neue Sonderprämierung – Jahrgang, Fahrzeug und Mode im Einklang

Die Veranstalter haben in den letzten beiden Jahren mit Begeisterung festgestellt, dass immer mehr Fahrzeugbesitzer Ihre Outfits passend zum Fahrzeug wählen und sich somit noch mehr mit ihren Fahrzeugen identifizieren. Deshalb wird es in diesem Jahr erstmalig auch eine Prämierung in dieser Rubrik geben. Fahrzeugbesitzer aller Art, vom Mustang-, Trecker-, Lkw-, Ferrari- oder Jaguarfahrer, sowie Young- und Oldtimerbesitzer aller Fabrikate, die sich passend zum Fahrzeug kleiden, sind herzlich eingeladen sich diesem Wettbewerb zu stellen.

Verlockende Köstlichkeiten aus eigener Herstellung

Ob selbstgebackene Kuchenspezialitäten aus der hauseigenen Küche, Kleinigkeiten für zwischendurch oder Leckeres vom Grill: das kulinarische Angebot ist nicht nur vielseitig, sondern auch hausgemacht! Das gilt insbesondere für die Spezialitäten aus der hauseigenen Fleischerei in Volpriehausen, die von Geschäftsführer Sven Tilch höchstpersönlich gegrillt werden. Ein zweiter Kaffeegarten auf der Ausstellungsfläche lädt zum Verweilen ein. „Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Besucher beim Rosengartenfest. Das werden zwei tolle Festtage“, verspricht Sven Tilch.

Kostenfreier Shuttle-Service und Parkmöglichkeiten direkt am Festgelände

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen kostenfreien Shuttle-Service durch zwei eigens für diesen Anlass bereit gestellte Straßenbimmelbahnen. Im 20 Minuten-Takt ist ein Transfer bis auf das Festgelände möglich. Folgende Haltestellen in Schlarpe werden angefahren: Friedhof, Bushaltestelle und Kirche. Für alle, die mit dem eigenen PKW zum Rosengartenfest kommen, gibt es dieses Jahr erstmalig bewachte Parkmöglichkeiten direkt am Festgelände (Gebühr: 2 Euro).

Neu: Zweite Bühne

Auf dieser zweiten Bühne spielt die Band „Amplitude“. Amplitude – das sind drei Musiker mit Herz und Seele, drei ausdrucksvolle Stimmen, einer Gitarre, einem Bass, einem Cajon und Percussions. Das Repertoire reicht von aktuellen Hits über Rock / Popmusik hin zu Tanz- und Dinnermusik. Da ist für jeden Besucher etwas dabei. Ganztägig auf dem Festgelände unterwegs sind „Die Marshmallows“ und das Kleinkunsttheater Hironimus.

Senioren- und Pflegeheim

Haus Eden

Schulgasse 2

37170 Uslar/OT Schlarpe

Telefon: 0 55 73 / 94 94-0