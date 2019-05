Trogbau in Northeim ist schneller fertig

In Bau: Die Bahnhofstraße in Northeim.

Northeim. Das sind doch mal richtig gute Nachrichten: Gut zwei Monate früher als geplant sollen die Arbeiten an der Trogbaustelle am Northeimer Bahnhof beendet sein.

Das hat Projektleiterin Nina Koch von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim auf HNA-Anfrage bestätigt. Ursprünglich war laut Vertrag Ende Oktober 2019 als Bauende vorgesehen, so Nina Koch.

„Wir sind somit trotz aller zusätzlicher Baumaßnahmen, die während des Projekts hinzukamen, voll im Zeitplan“, so die Projektleiterin. Im Bereich des Bahnhofs seien alle Kanal- und Rohrleitungsarbeiten abgeschlossen, jetzt laufe in der Bahnhofstraße der Straßenaufbau zwischen dem Trog und der Kreuzung Göttinger Straße/B 3. Der Baustellenbereich zwischen Katasteramt und Kreuzung soll bald wieder für den Verkehr geöffnet sein, heißt es weiter.

Nina Koch ist total zufrieden mit dem Ablauf der Bauarbeiten: „Es gab keine zeitlichen Verzögerungen, obwohl jetzt mehr gemacht wird, als zuvor geplant“. So würden in allen Bereichen zusätzlich Kanalleitungen und in den Randbereichen der Fahrbahnen neue Gossen gebaut.

Während die Bauarbeiten zwischen der Kreuzung Göttinger Straße und Bahnhof sehr gut laufen, werden sich die Straßenbauarbeiten im Bereich Sollingtor noch etwas hinziehen, so Koch weiter. Zwischen Kreisel und Bahnhof werden noch die Wasserleitungen und die Hausanschlüsse erneuert, hierzu laufe gerade die Auftragsvergabe. Im Bereich des griechischen Restaurants werden zudem in den nächsten Wochen die letzten Kanalbauarbeiten der Maßnahme erledigt.

Für die Anwohner des Sollingtors bedeutet das, dass sie weiterhin Umwege in Kauf nehmen müssen, um nach Hause zu kommen. Für Fußgänger und Radfahrer ist der Bereich in Richtung Innenstadt allerdings offen, weil der Geh- und Radweg einseitig nicht von der Baumaßnahme betroffen ist.

Baustart war im Oktober 2015

Im Oktober 2015 fiel der Startschuss für die Großbaustelle am Bahnhof. Für den Trog musste die Fahrbahn rund 1,40 Meter tiefergelegt werden. Erneuert wurden auch die Gleisunterführungen. Im September 2018 hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Baustelle von der Bahn AG übernommen. Zu Beginn der Baumaßnahme stand eine Investitionssumme von 17 Millionen Euro im Raum. Wie hoch die Summe am Ende ausfällt, steht nicht noch nicht fest.