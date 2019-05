Unbekannte entwenden in Northeim Zündschloss aus Sprinter

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Freitagnachmittag 15.30 Uhr bis Montagmorgen 6.40 Uhr an dem Sprinter eines 41-jährigen Northeimers zu schaffen, welcher sein Fahrzeug in der Bühler Straße in Northeim geparkt hatte.

Nach Angaben der Polizei stellte der Northeimer sein Auto am Freitagnachmittag ordnungsgemäß in der Straße ab. Als der Mann das Fahrzeug am Montagmorgen wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit das Zündschloss ausgebaut worden war. Wie sich der oder die Täter Zugang zum Innenraum des Sprinters verschaffen könnten, ist bislang nicht bekannt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05 55 1/7 00 51 15 in Verbindung zu setzen. (ykr)