Vier Verletzte: Auto gerät nach Unfall auf Kreuzung in Northeim in Brand

Northeim – In einem Auto ist in der Nacht zu Samstag nach einem Unfall in Northeim ein Feuer ausgebrochen. Der Fahrer konnte sich selbst retten.

Bei dem Zusammenstoß seines Wagens mit einem Taxi im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Wieterstraße wurden alle vier Beteiligten leicht verletzt, berichtete die Polizei Northeim.

Es entstand ein Sachschaden von 23.000 Euro. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Uslar hatte gegen 2.40 Uhr auf der Kreuzung das Taxi übersehen, das in Richtung Friedrichstraße fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Autofahrer, der 36-jährige Taxifahrer sowie seine 25 und 47 Jahre alten Insassen verletzt. Der Wagen des 63-Jährigen war unmittelbar nach der Kollision in Brand geraten.

Die Northeimer Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen.