Virtuelle Reise in die Uslarer Vergangenheit

Angebot der Stadt Uslar mit neuer App

In Uslars Innenstadt wird man künftig mehr Menschen mit hochgehaltenen Handys an markanten Orten wie dem Alten Rathaus, an der Stadtmauer und im Schlosspark sehen: Unter dem Titel „Uslar neu entdecken“ steht neben den bisherigen Stadtführungen eine moderne Variante bereit: die virtuelle Zeitreise.

Uslar – Sie ist möglich mit der neuen „UslAR App“ und wird angekündigt als „emotionaler Virtual- und Augmented-Reality-Stadtrundgang durch die dramatische Geschichte Uslars vom 16. bis 19. Jahrhundert“ (virtueller Rundgang mit erweiterter Realität). Die Hauptrollen übernehmen historische Figuren: Herzog Erich II., Erbauer von Schloss Freudenthal, und Georg Friedrich Ludwig Laves, Uslars berühmtester Sohn, der Oberhofbaumeister in Hannover war.

Mit der UslAR App auf dem Handy tritt Erich II. an der ersten Station am Alten Rathaus ins Bild und berichtet in herrschaftlichem Ton, dass ihm das Haus im Wege stehe, wenn er vom Schloss in die Stadt schaue.

Freudenthal war damals das bedeutendste Weserrenaissance-Schloss, das 1565 fertig wurde, aber 50 Jahre später nach Blitzschlag abbrannte. Die Station Schlosshof gewährt dazu einen neuen Blickwinkel in den prächtigen Innenhof.

+ Einen Blick in den Innenhof von Schloss Freudenthal mit Herzog Erich II. gewährt der virtuelle Stadtrundgang in Uslar als neues Angebot, das über die neue „UslAR App“ möglich ist. © Privat/Stefanie Möhlenhoff/Stadt Uslar

Mit Laves geht es durch die beeindruckende Zehntscheune und zum Lavesplatz, an dem er seine Pläne zur Verhinderung zum Beispiel von Stadtbränden vorstellt. An der Stadtmauer an der Mauerstraße erlebt man, wie Tillys Truppen im 30-jährigen Krieg am Vorabend ihres Angriffs auf Uslar lagern.

Wichtig war den Machern die Authentizität des Stadtrundgangs: Dass alle Daten belegt sind und eine umfassende und unterhaltsame Zeitreise möglich wird. Uslars Wirtschaftsförderin Stefanie Möhlenhoff ist ganz angetan: „Man fühlt sich wie vor 500 Jahren.“ Bürgermeister Torsten Bauer freut sich über die Exklusivität: Derartige Angebote gibt es bisher nur in Köln, München und Berlin.

Viel Lob erhält die beauftragte Firma EXCIT3D GmbH (Solingen) für Professionalität und den Einsatz der Technik. Finanziert wurde das 50 000-Euro-Projekt durch das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“, mit dem bereits der Schlosspark und Lavespark modernisiert wurden. Wichtigstes Ziel ist die Belebung der Innenstadt. Von der Stadt arbeiteten Stefanie Möhlenhoff, Claudia Filpe (Touristik-Info) und Museums- und Archivleiter Daniel Althaus am Projekt und lieferten historischen Fakten. (Frank Schneider)

