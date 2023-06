Im Wald die letzte Ruhe finden

Bei einer Waldführung erfahren Interessierte alles Wissenswerte zur Bestattung in der Natur und erleben die Schönheiten des Waldes. © FriedWald GmbH

Waldführungen durch den FriedWald Burg Plesse machen mit der Bestattung in der Natur vertraut.

Das Zwitschern der Vögel, das Rauschen der Blätter und der Duft von Laub: der Wald ist ein Ort, an dem sich viele Menschen wohlfühlen. Hier einmal die letzte Ruhe finden, ist für jeden vierten Deutschen vorstellbar*. Möglich ist die Bestattung in der Natur im FriedWald Burg Plesse bei Göttingen. Was den Wald als Beisetzungsort so besonders macht, erfahren Interessierte bei kostenlosen Führungen durch den FriedWald Burg Plesse.

Ein überdachter Holzpavillon im FriedWald Burg Plesse bietet Schutz bei unbeständigem Wetter. © FriedWald GmbH

Erfahrene FriedWald-Försterinnen beantworten Fragen rund um FriedWald

Wie sieht eine Grabstätte im FriedWald aus? Was kostet eine letzte Ruhestätte im Wald? Wie kann eine Beisetzung im FriedWald gestaltet werden? Bei einer Waldführung durch den FriedWald Burg Plesse geben erfahrene FriedWald-Försterinnen Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Daneben führt der rund einstündige Spaziergang an den schönsten Stellen im Wald, wie z. B. dem Andachtsplatz, vorbei. Auch zum Thema Vorsorge informieren die Försterinnen. Denn im FriedWald können sich Menschen bereits zu Lebzeiten ihren Platz für die letzte Ruhe aussuchen. Zu wissen, nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen beigesetzt zu werden, ist für viele ein beruhigender und tröstlicher Gedanke.

Im FriedWald Burg Plesse sind freie Bestattungsbäume mit einem Band markiert. © FriedWald GmbH

Den eigenen Baum entdecken

Neben diesen Impressionen und Informationen bietet eine Waldführung auch immer die Möglichkeit, seinen eigenen persönlichen Baum zu entdecken. Die Wahl des Ortes der letzten Ruhe ist oft eine emotionale, intuitive Entscheidung. Viele Menschen haben aber auch konkrete Vorstellungen, wie „ihr“ Baum aussehen soll, welche Wuchsform und welche Baumart gewünscht sind. Sie können einen individuellen Termin zur Baumauswahl vereinbaren. Bei dem privaten Termin werden gemeinsam mit der FriedWald-Försterin die Vorstellungen besprochen. Die Fachleute kennen „ihren“ Wald wie die eigene Westentasche und können dadurch optimal beraten und gezielt passende Bäume ansteuern.

Die nächsten Waldführungstermine

Interessierte, die den FriedWald Burg Plesse bei einer Waldführung kennenlernen möchten, haben dazu am 25. Juni und 23. Juli 2023 jeweils um 11 und 14 Uhr Gelegenheit. Treffpunkt ist der Parkplatz im FriedWald. Eine Anmeldung ist unter 06155 848-100 oder www.friedwald.de/burg-plesse erforderlich. (nh)

*Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Aeternitas e.V., der Verbraucherinitiative Bestattungskultur.

Über FriedWald®:

Die FriedWald GmbH hat mit der Naturbestattung eine Veränderung in der Bestattungskultur angestoßen. 2001 wurde mit dem FriedWald Reinhardswald bei Kassel der erste Bestattungswald als Alternative zum herkömmlichen Friedhof in Deutschland eröffnet. Seitdem ermöglicht FriedWald in Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und Forstverwaltungen Baumbestattungen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern. Inzwischen gibt es bundesweit 80 FriedWald-Standorte, jeder ist ein nach öffentlichem Recht genehmigter Friedhof im Wald.

Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei Darmstadt beschäftigt rund 180 Mitarbeitende am Unternehmenssitz (Verwaltung, Kundenbetreuung) und bundesweit (Standort- und Forstbetreuung). Zudem betreuen rund 300 FriedWald-Försterinnen und -Förster die FriedWald-Standorte vor Ort und begleiten Kundinnen und Kunden bei Waldführungen, Baumauswahl und Beisetzung. Die Marke FriedWald® ist in Deutschland geschützt. Ziel ist, in schönen Waldregionen ein einheitliches und ökologisch anerkanntes Naturbestattungskonzept zu gewährleisten. FriedWald ist bekannt: Rund zwei Drittel der über 50-Jährigen kennen die Marke (kantar/emnid 9/2022).

