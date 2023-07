Weniger Flüchtlinge im Kreis Northeim

Von: Axel Gödecke

Ankunft in Northeim: Auf diesem Archivbild von 2015 kommen Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea, Pakistan, Afghanistan und Irak in Northeim an. © Niko Mönkemeyer

Der Zustrom an Flüchtlingen, die im Kreis Northeim Aufnahme finden, hat in den vergangenen Wochen etwas abgenommen.

Northeim – .Das bestätigte die Kreisverwaltung auf HNA-Anfrage. Grund: Zurzeit würden dem Land Niedersachsen keine ukrainischen Flüchtlinge zugewiesen, da die anderen Bundesländer hinsichtlich der Aufnahmequote erst einmal nachziehen müssten.

Aus anderen Ländern hingegen werden laut Kreis-Pressesprecherin Tanja Schebitz weiterhin Geflüchtete im Kreisgebiet aufgenommen. Dem Landkreis würden momentan rund zehn Personen pro Woche zugewiesen.

Derzeit halten sich nach Angaben der Kreisverwaltung neben den Flüchtlingen aus der Ukraine, die das größte Kontingent stellen, geflüchtete Menschen aus Syrien, Georgien, Ruanda, Irak, Kolumbien, Burundi, Türkei, Iran, Armenien, Pakistan, Nordmazedonien, Moldau und Libanon im Landkreis Northeim auf. Sie seien im Asylverfahren oder hätten dieses schon durchlaufen.

Allein aus der Ukraine sind aktuell 2501 Flüchtlinge aus allen Altersstufen im Landkreis Northeim registriert, im Februar waren es 2256. Der Großteil von ihnen werde seit einem Jahr über das Jobcenter betreut. Hier werden auch Sprach- und Weiterbildungskurse angeboten sowie sozialversicherungspflichtige Jobs vermittelt.

Die meisten der Geflüchteten seien in angemieteten Wohnungen untergebracht, ein Konzept, das der Landkreis Northeim schon lange verfolgt. Allerdings betreibt der Landkreis laut Schebitz weiter Gemeinschaftsunterkünfte, und zwar in Dassel (ehemalige Rainald-von-Dassel-Schule) und in Sievershausen (Ex-Landschulheim). Daneben wird auch die Unterkunft in Hardegsen, Goseplack, weiter belegt.

Die Sammelunterkunft in der Turnhalle der Berufsbildenden Schulen in Northeim ist Ende März geschlossen worden. Die Halle steht seit 12. April wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Auch die Halle im Ex-Jawoll-Markt Einbeck ist Ende Mai als Sammelunterkunft geschlossen worden.

Die noch bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte sind nach Landkreisangaben nicht voll ausgelastet. So ist die Dasseler Unterkunft mit 114 Personen belegt, was einer Auslastung von 37 Prozent entspricht. In Sievershausen bei Dassel sind 48 Personen einquartiert (68 Prozent) und im ehemaligen Hotel im Hardegser Ortsteil Goseplack wohnen aktuell 58 Geflüchtete (77 Prozent).

180 Geflüchtete aus der Ukraine haben Arbeit

Knapp 180 Menschen ukrainischer Nationalität im Kreis Northeim haben eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen, so die Sprecherin der Arbeitsagentur, Christine Gudd. Durch das Jobcenter würden rund 1700 Ukrainer, davon 1100 im erwerbsfähigen Alter, betreut. 350 seien in Kursen, 220 aufgrund von Schulbesuch oder Betreuungsaufgaben von der Verpflichtung zur Arbeitsuche entbunden. 520 seien arbeitslos und bemüht, einen Arbeitsplatz zu finden