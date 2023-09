Kritik aus Northeim: Migrationsberatung in Gefahr

Von: Rosemarie Gerhardy

Teilen

Migrationsberatung in Northeim im Café Dialog mit (von links) Werk-statt-Schul-Geschäftsführer Maik Schwartau, Migrationsberater Aza Thelandersson-Re und Aladin Güllerci © Gerhardy, Rosemarie

Der Bund will Mittel für die Migrationsberatung kürzen, das führt zu Protesten auch aus Northeim.

Northeim – Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege kritisiert den Entwurf des Bundeshaushalts 2024, der eine Kürzung für die Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE) um 30 bis 50 Prozent vorsieht. Diese Nachricht treibt auch der Northeimer Werks-statt-Schule Sorgenfalten auf die Stirn.

Hier wurden im Café Dialog allein in diesem Jahr schon 192 Fälle aus Northeim und 111 Fälle aus Osterode von den MBE-Mitarbeitern (zwei Stellen) bearbeitet. Dabei müsse betont werden, dass hinter einem Fall in der Regel eine Familie stünde, also meist vier bis fünf Personen, so Maik Schwartau, Geschäftsführer der Werk-statt-Schule.

Die Zahl der Flüchtlinge sei so hoch wie noch nie, aktuell seien es doppelt so viele wie 2015, so Schwartau, und begründet, dass die Migrationsberatung schon deshalb immer mehr werden würde.

Auch vom angekündigten Bürokratie-Abbau sei bislang noch nichts angekommen. Wenn jetzt von der Bundesregierung der Rotstift bei der Beratung angesetzt würde, würde ein wichtiges Element bei der Integration aus dem guten Netzwerk, das sie mit anderen Akteuren wie Landkreis, Jobcenter, Kitas und Schulen bilden, herausgeschnitten.

„Wir können den Migranten in vielen Bereichen helfen, sich in Deutschland besser zurechtzufinden, das gibt ihnen mehr persönliche Sicherheit“, so Migrationsberaterin Åza Thelandersson-Re. Und ihr Kollege Aladin Güllerci ergänzt, dass eine gute Integration auch die Bildung von Parallelgesellschaften verhindern würde.

Dank ihrer Arbeit und dem Netzwerk, könnten auch die Kommunen entlastet werden. Da die Migranten von ihnen zu den richtigen Ansprechpartnern verwiesen würden.

Einen hohen Beratungsbedarf sieht auch Daniela Berger von der Sozialberatung der Diakonie in Bad Gandersheim. Leider sei die MBE-Stelle in Gandersheim aktuell unbesetzt, sodass sie Migranten auch an das Café Dialog verweise. Sie hoffe aber, dass die Stelle bald wieder besetzt und nicht Opfer der Einsparungen der Bundesregierung werde.

Auch Johanna Bergmann vom Leitungsteam der Familienberatungsstelle in Uslar stellt einen sehr starken Bedarf an Migrationsberatung fest. In der Familienberatungsstelle werde die Beratung jedoch von der Stadt Uslar finanziert, sodass man von den Einsparplänen des Bundes nicht betroffen sei.

Das macht die Migrationsberatung

Die Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE) ist seit 2005 ein Bestandteil des Integrationsangebotes des Bundes. Die Berater unterstützen die Migranten unter anderem bei der Vermittlung bei psychosozialen Problemlagen, helfen, den richtigen Ansprechpartner in Behörden zu finden und beraten bei Fragen rund um Kita und Schule. Sie helfen auch beim Finden von Integrations- und Sprachkursen, unterstützen bei Behördengängen und bei der Arztsuche. (Rosemarie Gerhardy)