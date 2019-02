Volkskrankheit trifft immer mehr Menschen: Wie entsteht eine Depression?

Eine Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die unter anderem in der Bad Gandersheimer Paracelsus Roswitha-Klinik therapiert wird. Foto: Victoria Bonn-Meuser//dpa-Bildfunk

Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an Depressionen. Trotzdem gilt die Krankheit als Tabu. Oft werden Betroffene sogar als Simulanten abgestempelt. Doch wie entsteht eine Depression?

Wir klären mit der Paracelsus Roswitha-Klinik die wichtigsten Fragen. Depressionen werden in der Gesellschaft immer mehr zum Thema, erklären Chefarzt Dr. Martin Lison und Oberarzt Helmut Platte. Es sei gut, dass über diese ernste Krankheit, die eine Vielzahl von Gesichtern habe, nicht weiter geschwiegen werde.

Wie häufig sind Depressionen?

Im Laufe eines Jahres leiden 5,3 Millionen erwachsene Deutsche an einer Depression, im Laufe des Lebens ist etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann in Deutschland von einer Depression betroffen. Weltweit sind über 320 Millionen Menschen betroffen.

Zudem sind Depressionen inzwischen die häufigste Ursache für Frühberentungen, was die erheblichen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser Erkrankung verdeutlicht.

Was ist eine Depression?

Die Depression ist eine behandlungsbedürftige Krankheit, wie Diabetes oder Bluthochdruck. Forschungen zeigen mittlerweile, dass Störungen im Stoffwechsel des Gehirns vorliegen, die dazu führen, dass positive Gefühlssignale vermindert und negative verstärkt werden.

Depression im medizinischen Sinne ist keine Einbildung und mehr als ein vorübergehendes Stimmungstief, das fast jeder kennt. Depressionen sind nicht selten und etwas, für das sich niemand schämen muss.

Welche Symptome gibt es bei Depression?

Eine Depression schränkt Betroffene im Erleben, Denken, Fühlen und Handeln stark ein. Laut Lison gehören zu den drei Hauptsymptome einer Depression

gedrückte Stimmung,

verminderter Antrieb

sowie Freud- und Interessenlosigkeit

Betroffene können sich nur schwer für etwas aufraffen oder berichten von erhöhter Erschöpfung. Dies kann soweit führen, dass selbst der Gang zum Einkaufen zur unüberwindbaren Aufgabe wird. Künstlerisch Begabte berichten vom „Versiegen der Quelle“ für Inspirationen. Manche berichten zusätzlich von innerer Leere.

Weitere mögliche Zusatz-Symptome sind verminderte Konzentration, ein geringeres Selbstwertgefühl, fehlendes Selbstvertrauen, Schlafstörungen, Appetitminderung, pessimistische Zukunftsperspektiven bis hin zu Suizidgedanken. Mindestens zwei der Hauptsymptome und zusätzlich mindestens zwei der Zusatzsymptome über mindestens zwei Wochen können auf eine Depression hinweisen. So kommt es, dass nicht alle Menschen, die an einer Depression erkranken, unter denselben Symptomen leiden. Die Depression eines Patienten gleicht kaum der eines anderen. Deswegen haben manche Menschen kaum noch Hunger, andere nehmen immer weiter zu - obwohl sie beide an derselben Krankheit leiden.

Ursachen: Wie kann eine Depression entstehen?

Eine Depression entwickelt sich aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher psychosozialer und neurobiologischer Einflüsse. Es gibt körperliche Ursachen für das Entstehen einer Depression, das heißt Veränderungen im Körper und insbesondere neurobiologische Veränderungen im Gehirn.

Hierzu zählen beispielsweise genetisch bedingte Faktoren, die das Risiko, zu erkranken, beeinflussen. Als körperliche Auslöser können aktuelle Veränderungen in den Stresshormonen oder Ungleichgewichte in anderen Botenstoffen im Gehirn wirken.

Die Depression kann aus heiterem Himmel auftreten, aber auch psychosoziale Situationen können als akute Auslöser eine Rolle spielen. Depressionen können beispielsweise in Zusammenhang mit Schwellensituationen auftreten, zum Beispiel bei:

Schulwechsel

Übergang von Schule zu Beruf

dem Start einer Ausbildung

bei der Hochzeit

Geburt eines Kindes

Verlustsituationen, wie zum Beispiel: der Tod eines geliebten Mitmenschen oder auch eines Haustiers, der Verlust eines Lebenspartners durch Trennung oder Arbeitslosigkeit

Die Auslöser sind offensichtlich extrem vielfältig. Situationen, die einer Person den Boden unter den Füßen wegziehen, können bei einer anderen Person beispielsweise kaum negative Auswirkungen haben.

Heilungschancen bei Depression

Laut Dr. Martin Lison lässt sich eine Depression in der Regel gut behandeln. Dank medikamentöser Therapie und psychotherapeutischer Verfahren stehen hochwirksame Behandlungsmethoden zur Verfügung. Sie kommen aber zu selten zum Einsatz, weil Depressionen noch immer häufig übersehen werden. Deshalb ist es nicht immer einfach, die Krankheit zu erkennen, was aber Voraussetzung für eine angemessene Behandlung ist. Wer sich orientieren möchte, kann im Internet einen kostenlosen Selbsttest der Stiftung Deutsche Depressionshilfe machen.

Wichtig sei, sich bei dem Auftreten und Fortbestehen der genannten Symptome professionelle Hilfe zu suchen. Für eine sichere Diagnose sind Hausarzt, Facharzt oder Psychologen die richtigen Ansprechpartner. In Notfällen, beispielsweise bei drängenden und konkreten Suizidgedanken, gibt es Hilfe in der nächsten psychiatrische Klinik oder unter Notruf 112.