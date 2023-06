Wir möchten ins Gespräch kommen

HNA-Sommertour macht Station in Northeim

Die Alte Wache am Northeimer Markt ist ein Wahrzeichen der Stadt. Davor macht am Dienstag die HNA-Sommertour Station.

Die HNA geht auf Sommertour. Am Dienstag, 27. Juni, machen wir auf dem Northeimer Markt Station.

Northeim – Unser Wunsch: Wir möchten an einem Sommerabend mit Ihnen vor Ort ins Gespräch kommen. Dafür bieten sich auf dem Markt mehrere Gelegenheiten. Vor dem HNA-Bus steht ein Redakteur für Anregungen zur Verfügung.

Gibt es ein Thema im Ort, über das die Zeitung berichten sollte? Oder wollen Sie schon immer etwas zu Inhalten der HNA/Northeimer Neueste Nachrichten und Sollinger Allgemeinen loswerden oder Themenvorschläge machen – am Dienstag, 27. Juni, haben Sie von 18 bis 21 Uhr dazu eine ganz unkomplizierte Möglichkeit.

In einer etwa einstündigen Diskussionsrunde soll es um das Thema Belebung der Northeimer Innenstadt gehen. Im Mittelpunkt soll dabei die Frage stehen: Was muss neben der demnächst beginnenden Umgestaltung der Fußgängerzone noch getan werden, damit mehr Menschen ins Zentrum kommen? Zu Gast auf dem Podium sein werden neben Bürgermeister Simon Hartmann, als Vertreter der Ratsfraktionen Marcus Krohn (Grüne), Alexandra Sieder (CDU), Sebastian Penno (SPD), Maik Schmitz (AfD), Eckhard Ilsemann (FDP), Burkhard Ernst (FUL) sowie für die Innenstadtkaufleute Micheal Böhnert (Modehaus Magnus). Moderiert wird der Sommertour-Talk auf unserer Bühne vom Northeimer HNA-Redaktionsleiter Olaf Weiss. Damit nicht genug. Wir stellen zudem ein blaues Aktionszelt auf. Dort können Sie an Gewinnspielen teilnehmen und sich mit wichtigem Infomaterial rund um unsere Zeitung eindecken.

Auch HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk ist vor Ort und steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Natürlich gehören zu einer Sommertour auch Gegrilltes und ein gekühltes Getränk.

„Wegen Corona konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Wir als Zeitung waren dadurch seltener vor Ort präsent“, sagt Axel Grysczyk, „jetzt, wo alles uneingeschränkt wieder möglich ist, möchten wir direkt zu unseren Lesern und ungezwungen ins Gespräch kommen. Das ist uns ein Anliegen.“ agk/ows

Info: HNA-Sommertour am Donnerstag, 27. Juni, von 18 bis zirka 21 Uhr auf dem Northeimer Markt mit Bier, Bratwurst, vielen Gesprächen, Diskussionsrunde und Gewinnspiel.