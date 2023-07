Stadtrat reagiert auf Brandbrief der Eltern der Martin-Luther-Schule

+ © Axel Gödecke Ausstattung ist Zankapfel: die Martin-Luther-Schule Grundschule Northeim. © Axel Gödecke

Ungewohnt selbstkritische Töne aus den Ratsfraktionen gab es am Donnerstagabend in der Sitzung des Northeimer Stadtrates zu hören. Der hatte auf Antrag von FDP und AfD kurzfristig eine Beratung über den Brandbrief von Schulelternrat und Förderverein der Martin-Luther-(Grund-)Schule (MLS) auf die Tagesordnung genommen.

Northeim – Die Eltern beklagen darin eine ungenügende personelle Ausstattung, fehlende Räume und einen Investitionsstau (HNA berichtete).

+ Eckhard Ilsemann, FDP-Fraktionsvorsitzender. © Hubert Jelinek

„Das war mir so nicht bekannt“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Eckhard Ilsemann über die Probleme, gab aber gleichzeitig zu, dass die Politik in der Vergangenheit das Problem nicht habe sehen wollen und zur Seite geschoben habe. „Wir sind die Verantwortlichen“, nahm er den Rat in die Haftung. In diesem Fall dürfe nicht nur auf den Bürgermeister eingeschlagen werden.

+ Hans Harer (Grüne), Schulausschussvorsitzender. © Hubert Jelinek

Für die Mitglieder des Schulausschusses ließ Hans Harer (Grüne), Schulausschussvorsitzender, es nicht gelten, die Probleme nicht zur Kenntnis genommen zu haben. „Wir sind auch frustriert“, sagte er. Er teile einen Großteil der Einschätzungen im Brandbrief. So sei bereits seit November 2021 klar gewesen, dass die Schule im kommenden Schuljahr 2023/24 „überlaufen wird.“

+ Simon Hartmann (SPD), Bürgermeister. © Hubert Jelinek

Dem widersprach Bürgermeister Simon Hartmann (SPD). Nach seinen Worten ist laut Schulleitung erst seit Mai klar, dass es im nächsten Schuljahr im ersten Jahrgang fünf Parallelklassen geben werde. Der Bürgermeister verzichtete für die Verwaltung auf einen selbstkritischen Blick zurück. Er kündigte an, den Brandbrief an das Kultusministerium weiterzuleiten. Außerdem werde er Kultusministerin Willi Hamburg (Grüne) bitten, zu einem Gespräch nach Northeim zu kommen, an dem auch Vertreter aller städtischen sechs Grundschulen teilnehmen sollen.

Er habe außerdem bereits von anderthalb Jahren an Hamburgs Vorgänger Grant Henrik Tonne (SPD) einen Brief mit der Bitte um zusätzliches Personal für die Schulen (Sozialarbeiter und Sozialpädagogen) geschrieben. Aber bisher habe er keine Antwort erhalten.

Außerdem kündigte Hartmann eine Prioritätenliste an, welche Investitionen an den Schulen vordringlich seien. Dabei spielten die Erfüllung des ab dem Schuljahr 2026/27 geltenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung und der durch die Inklusion wachsende Raumbedarf eine besondere Rolle.

+ Maik Schmitz, AfD-Fraktionsvorsitzender © Hubert Jelinek

AfD-Fraktionsvorsitzender Maik Schmitz erinnerte an die Entscheidung der rot-grünen Landesregierung, am Entschluss festzuhalten, die Förderschulen Lernen auslaufen zu lassen. Dabei fehle den Schulen das Personal, um Schüler mit Förderbedarf im erforderlichen Maße zu unterstützen. Er forderte Hartmann auf, gegenüber dem Kultusministerium vehementer aufzutreten, beispielsweise indem er Resolutionen des Stadtrates auf den Weg bringen könnte. Vom SPD-Landtagsabgeordneten Sebastian Penno, der auch Fraktionschef der Sozialdemokraten im Rat ist, verlangte er, ebenfalls Druck in Hannover zu machen.

Penno blieb wie die übrige SPD-Fraktion zu diesem Tagesordnungspunkt stumm.

+ Malte Schober CDU-Ratsherr © Hubert Jelinek

„Der Handlungsdruck ist dramatisch“, sagte Malte Schober (CDU). Gemessen an modernen Grundschulen sei das Gebäude der MLS nicht zukunftsfähig.

Die Schulen werden nach seinen Worten mit den Herausforderungen, die unter anderem durch die Kinder von Geflüchteten, die ohne Deutschkenntnisse an die Schulen kämen, allein gelassen.

Die Nachwuchsgewinnung sei vom Kultusministerium seit Langem vernachlässigt worden. Mindestens seit 20 Jahren, sagte er und zog in diese Kritik die ehemaligen Kultusminister seiner eigenen Partei mit ein.

Abschließend verwies der Rat das einstimmig zur weiteren Beratung an den Schulausschuss. (Olaf Weiss)