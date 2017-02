Zehnjährige verletzt und Mutter gewürgt: Polizei ermittelt

Einbeck. Ein zehnjähriges Mädchen und ihre Mutter wurden am Freitagnachmittag in Einbeck verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Laut Polizeibericht war bei den beiden Geschädigten, einer 26-jährigen Mutter und ihrer zehnjährigen Tochter, gegen 14.30 Uhr eine 33-jährige Einbeckerin in ihrer Wohnung in der Maschenstraße zu Besuch. Die 33 Jährige fing zunächst an, das junge Mädchen zu beleidigen. Als die Mutter sich die Beleidigungen verbot, zog die Beschuldigte die Zehnjährige so sehr am Arm, dass sie leichte Abschürfungen am Oberarm erlitt. Als die Mutter dazwischen ging, wurde sie von der 33-Jährigen am Hals erfasst und gewürgt. Sie erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Halsbereich, berichten die Beamten.

Die Beschuldigte verließ daraufhin die Wohnung, konnte aber wenig später von der Polizei aufgegriffen werden. Gegen die 33-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.