Zum Ausbildungsabschluss nach Island: Tim Steinkühler über sein Praktikum auf der Insel

Von: Roland Schrader

Geschenk zum Abschluss: Apothekerin Claudia Niederstadt ermöglichte Tim Steinkühler ein Praktikum auf Island. © Roland Schrader

Zum Dank und zum Abschluss seiner Ausbildung ging es für Tim Steinkühler aus Hardegsen nach Siglufjördur, eine Kleinstadt in Island. Dort machte er ein Praktikum in einer Apotheke.

Nörten-Hardenberg – Einmal isländische Luft schnuppern konnte Tim Steinkühler zum Abschluss seiner Lehre als Pharmazeutisch kaufmännischer Assistent (PKA). Apothekerin Claudia Niederstadt, Inhaberin der Rats-Apotheke Nörten-Hardenberg, ermöglichte dem 24-jährigen Hardegser zum Dank für sein Engagement während der dreijährigen Ausbildung einen zweieinhalbwöchigen Aufenthalt auf Island nebst Praktikum in Siglufjördur.

In der Hauptstadt Reykjavik angekommen, machte sich Steinkühler mit einem Mietwagen vom westlichen Rand der Insel auf zur nördlichsten Stadt Islands. Die Verständigung in der Apotheke klappte gut, mit der Apothekerin Lisa Dombrowe auf Deutsch und mit den weiteren Kollegen auf Englisch.

Wie in Nörten half er bei Einkauf, Bestellung und Lagerung von Arzneimitteln. Anders als in Deutschland komme die Post nur alle drei Tage und wenn man eingeschneit ist, auch noch seltener, was bei der Bestellung berücksichtigt werden müsse, erzählt er. Auch gehören zum Sortiment in der Apotheke Zahnbürsten und weitere Artikel, die hierzulande auch in Drogerien geführt werden. Nach dem einwöchigen Praktikum setzte er seine Rundtour an der Ostküste fort und schaute sich einige Sehenswürdigkeiten an. „Es war eine tolle Erfahrung“, sagt Steinkühler, der seiner Chefin dankbar ist. In Island zu arbeiten wäre denkbar, dann aber müsste man einen Sprachkurs absolvieren.

Zurück in Deutschland absolvierte er seine Abschlussprüfungen und schloss als Klassenbester mit der Note 1,0 ab. Seitdem arbeitet er weiter in der Rats-Apotheke.

Für Claudia Niederstadt, die sich seit Jahren für die Nachwuchsförderung der Berufe Apotheker, PTA und PKA einsetzt, selbst ausbildet und Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist, war dieses Geschenk für einen Auszubildenden eine Premiere. „Steinkühler hat die Reise verdient“, sagt die Apothekerin. Er sei der erste Auszubildende, der so hervorgestochen habe. „Er war nie krank, hat sich in alles hineingefuchst, seinen Platz im Team gefunden und war immer freundlich und sehr engagiert“. Herausragend bei Steinkühler sei auch die „Liebe zur Genauigkeit“. „Ich bin froh, dass er bei uns die Ausbildung absolviert hat“, sagte die Apothekerin.

Der Ort des Praktikums war von Claudia Niederstadt nicht zufällig gewählt. Während eines Urlaubs auf Island 2015 kam sie auch in Siglufjördur vorbei. Interessehalber besuchte sie auch die einzige Apotheke der 1200-Einwohner-Stadt. Dort lernte sie die Deutsche Lisa Dombrowe kennen, die dort ihr Praktisches Jahr absolvierte. Im vergangenen Jahr fragte sie Dombrowe, die noch immer in der Apotheke in Siglufjördur tätig ist, ob sie einen Praktikanten aufnehmen würde. Nach der positiven Antwort begannen die Vorbereitungen für diesen außergewöhnlichen Trip.

Zeit für Erkundungen: Tim Steinkühler genoss die Natur auf Island. © Steinkühler/Repro: Roland Schrader