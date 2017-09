Zwei Ortswehren in Northeim sollen unter ein Dach

Northeim. Nicht nur der Neubau eines Feuerwehrhauses in Northeim ist geplant. Der Feuerwehrbedarfsplan sieht auch zahlreiche Veränderungen in den Ortschaften vor.

Ist das das endgültige Aus für den seit Jahren von der dortigen Wehr geforderten Bau eines Feuerwehrhauses in Berwartshausen? Der vor drei Jahren in Auftrag gegebene Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Northeim sieht einen Neubau in der kleinsten Northeimer Ortschaft mit 78 Einwohnern nicht vor.

Vielmehr soll die Berwartshäuser Wehr in Sachen Unterkunft der Feuerwehr Hillerse zugeschlagen werden: Dort wird seit vielen Jahren eine Aufstockung des Feuerwehrhauses gefordert (HNA berichtete). Laut Plan sollen das Gerätehaus einen Anbau erhalten, die Berwartshäuser Kameraden das Feuerwehrhaus in der gut zwei Kilometer entfernten Nachbarortschaft Hillerse mitnutzen. Geplant ist diese Baumaßnahme für das Jahr 2018.

Zweiter „Kracher“ im jetzt veröffentlichten Feuerwehrbedarfsplan, den Vertreter der Stadt, des Landkreises und der Feuerwehren erstellt haben: Die Schwerpunktfeuerwehr Northeim soll im Jahr 2021 ein komplett neues Feuerwehrhaus bekommen. Zwar wurde das jetzige Haus erst vor rund sieben Jahren für eine halbe Million Euro saniert, doch den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an Feuerwehrhäuser entspreche die Sanierung nicht. Ein großer Mangel seien die fehlenden Stellplätze für die Feuerwehrmitglieder.

Ungünstige Lage

Am gravierendsten sei aber die einsatztaktisch ungünstige Lage des Feuerwehrhauses am jetzigen Standort Von-Menzel-Straße: Damit kann, so heißt es im Bedarfsplan, die für die Kernstadt vorgeschriebene Hilfsfrist von zehn Minuten nicht „vollumfänglich“ erreicht werden. Daher müsse nun kurzfristig die Werkfeuerwehr der Northeimer Continental AG ins Boot geholt werden, um die Eingreifzeiten, gerade für die neue Helios-Klinik, einhalten zu können. Als Standorte für das neue Haus werden der Mittelweg und „Am Bergbad“ vorgeschlagen.

Weitere Neubauten

Doch die „Fusion“ der Feuerwehren Berwartshausen und Hillerse und der Neubau in Northeim sind nicht die einzigen Bauvorhaben, die der Feuerwehrbedarfsplan vorschlägt. 2019 soll ein Feuerwehrhaus-Neubau in Hohnstedt kommen, 2020 ein Neubau in Sudheim – dort soll auch die benachbarte Feuerwehr Bühle untergebracht werden – und 2022 ein neues Feuerwehrhaus in Hollenstedt.

Nur fünf der 15 Feuerwehrhäuser in Northeim und den Ortschaften wurden als „bedarfsgerecht“ eingestuft, nämlich Langenholtensen, Denkershausen, Stöckheim, Edesheim und Höckelheim.

Als „bedingt bedarfsgerecht“ gelten die Feuerwehrhäuser in Bühle, Hammenstedt, Hollenstedt, Imbshausen und Lagershausen. Die Bewertung „nicht bedarfsgerecht“ gab es für die Wehrhäuser in Berwartshausen, Hillerse, Hohnstdt, Sudheim und Northeim.

Berücksichtigt bei der Bewertung wurden zahlreiche Kriterien, darunter Stellplätze (Größe und Anzahl), Lagerung der persönlichen Schutzausrüstung, Umkleideräume, sanitäre Anlagen, Schulungsräume sowie Übungsflächen. Auch die Zahl der Einsatzkräfte – vor allem die, die tagsüber verfügbar sind, wurde überprüft. Diese Ergebnisse flossen ebenfalls in die Empfehlungen für neue Fahrzeuge oder Technik, sowie Neu- oder Erweiterungsbauten ein.

Kosten noch unklar

Beim Feuerwehrbedarfsplan handelt es sich um eine Bestandsaufnahme – welche Maßnahmen davon letztlich realisiert werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, vor allem davon, ob Geld dafür zur Verfügung steht. Wie hoch die Kosten allein für die Realisierung der Baumaßnahmen sind, ist allerdings noch nicht klar.

Das Bauamt der Stadt Northeim ist zwar derzeit mit dem Thema intensiv befasst – weil der zuständige Mitarbeiter des Bauamtes aber erst ab 11. September wieder im Dienst ist, gab es zum Feuerwehrbedarfsplan aus dem Northeimer Rathaus auf Anfrage der HNA keine Stellungnahme.

Damit die zahlreichen Vorschläge des Plans auch tatsächlich realisiert werden können, müssen zunächst alle politischen Gremien darüber beraten und entsprechende Beschlüsse fassen. Das letzte Wort hat der Northeimer Stadtrat.