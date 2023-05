Texas Keller: 1000 Liter Bier in der Woche

Von: Marius Gogolla

Von der Kneipe zur Disko: Im Texas Keller in Obergeis hat Günther Strippel (rechts) seine Gäste bewirtet. Jede Woche wurden 1000 Liter Bier bestellt und getrunken. © privat

Sie haben die Jugend ganzer Generationen geprägt und manches Paar zusammengeführt: In unserer Region lockten einst zahlreiche Diskotheken das Partyvolk. Die meisten davon existieren längst nicht mehr. In unserer Serie „Nachtfieber“ erinnern wir an die ehemaligen Tanztempel. Heute: Die Kult-Diskothek Texas Keller in Obergeis.

Obergeis – Partys bis in die frühen Morgenstunden mit Beat-Kapellen, Bands, Bier und Cola-Cognac, in einer zum Tanzsaal ausgebauten Scheune – das war der Texas Keller von Günther Strippel in Obergeis.

Hier trafen sich nicht nur die Obergeiser, das Einzugsgebiet der Disco reichte weit über die Region hinaus. Sogar aus Kassel oder Fulda kamen die tanzfreudigen Besucherinnen und Besucher angereist, um die Bands zu hören, die im Texas Keller mittwochs oder samstags auftraten. Auch für die in Bad Hersfeld stationierten Amerikaner war die Disco ein beliebter Treffpunkt.

„Teilweise waren 300 und mehr Leute bei uns“, erzählt der ehemalige Besitzer Günther Strippel, der mit seiner Frau und seinem Sohn noch im gleichen Gebäude wohnt. „Da war der Saal immer bis zur letzten Ecke gefüllt, da konnte man nicht mehr bedienen. Das waren legendäre Abende, jede Woche wurden um die 1000 Liter Bier getrunken. Eigentlich gab es eine Sperrstunde, um ein Uhr, aber wir haben meist bis vier oder fünf Uhr offen gehabt.“ Die Straßen um den Texas Keller waren immer vollgeparkt, teilweise standen die Autos bis auf die Hauptstraße.

Günther Strippel half schon als Kind in der Kneipe seiner Eltern. Mit elf Jahren stand er bereits hinter dem Tresen und versorgte die Obergeiser mit Getränken. Später übernahm er die Bar, die an der Vorderseite des elterlichen Hauses untergebracht war und jeden Abend geöffnet hatte. Zu dieser Zeit gab es die Disco Texas Keller noch nicht. „Wir hatten montags meist unsere besten Tage in der Woche“, sagt Strippel. „Da kamen nämlich die Amerikaner aus Hersfeld zum Trinken vorbei. Damals konnte man den Dollar noch leicht in Mark umrechnen, und die amerikanischen Soldaten tranken gerne und viel.“

Zu Raufereien mit den Nachbarn aus Bad Hersfeld kam es auch manchmal, wie Günther Strippel berichtet. „Einmal hat eine Hersfelder Gruppe im Texas Keller gefeiert, die kamen mit 40 Kästen Bier an. Die haben aber nur Techno gehört, also wollten ein paar Obergeiser mit einem Seitenschneider das Boxenkabel durchschneiden. Die Obergeiser haben dann noch einiges von dem Bier der Hersfelder getrunken.“ Den eigentlichen Discoraum hinter der Bar baute Strippel eigenhändig aus, verlegte die Deckenleisten, baute die Toiletten und die Bar. Im März 1977 wurde die Disco Texas Kellers eröffnet.

Weil der Texas Keller eine der ersten Diskotheken im Kreis war, gab es für die Besucher neue und besondere Dinge zu entdecken. „Unsere große Discokugel war eines der Markenzeichen“, sagt Strippel. „Sie hatte einen Motor und drehte sich, das war zu der Zeit etwas Besonderes. Die Kugel haben wir heute noch.“ Als Strippel Schwarzlichtlampen in die Disco einbaute, waren viele Besucher überrascht von dem ungewöhnlichen Effekt, den das Licht auslöste. „Einige Gäste, hauptsächlich Frauen, sind wieder nach Hause gegangen, weil das Schwarzlicht ihre Kleidung in einer ungünstigen Weise ausgeleuchtet hat“, erinnert sich Strippel. „Sie kannten das halt noch nicht, weil es völlig neu war und in keiner anderen Disco im Kreis verbaut war.“

Um die Bands, die im Texas Keller auftraten, kümmerte sich Strippel persönlich. Teilweise fuhr er bis nach Kassel oder Fulda, um die Gruppen anzuwerben und abzuholen. Es spielten bekannte Bands wie die CU-RO-CAS mit ihrem Obergeiser Bandleader Kurt Schwalm. Er war auch Gründungsmitglied der Gruppe. Und auch The Petards aus Schrecksbach brachten den Texas zum Beben. An einen besonderen Abend erinnert sich Strippel besonders: „Ich hatte eine Beat-Kapelle aus Bebra engagiert, die an einem Samstagabend spielen sollte. Allerdings waren die Mitglieder erst 16 oder 17 Jahre alt. Mein damaliger Nachbar war Polizist und hat gesagt, dass wir deswegen um 22 Uhr zu machen müssen. Ich bin dann direkt mit dem Auto losgefahren und habe alle Mitglieder von CU-RO-CAS gefragt, ob sie stattdessen auftreten können, was sie auch gemacht haben. Um 22 Uhr kamen dann zwei Polizisten, die gesagt haben, dass wir die Musik sofort ausmachen müssen. Da habe ich gesagt: ‘Herr Wachtmeister, sehe ich nicht richtig, die sind doch älter als 16 oder 17?’“

Der Texas Keller schloss im Jahr 1983. „Diese Zeiten waren besonders, es gab noch einen richtigen Zusammenhalt. Aber sie sind vorbei und kommen auch nicht wieder“, sagt Günther Strippel. (Marius Gogolla)

Die Curocas spielten neben anderen Bands im Texas Keller. Die Wildecker Herzbuben machten mit der Band ihre Anfänge. © privat

Bands spielten im Texas Keller jede Woche. Besitzer Günther Strippel ist teilweise bis nach Fulda oder Kassel gefahren, um die Gruppen persönlich abzuholen. © privat

Die Inneneinrichtung ist bis heute dieselbe. Sowohl der Tresen als auch die Tische und Bänke stehen noch im Partyraum. © privat