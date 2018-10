Situation falsch eingeschätzt: 12.000 Euro Schaden nach Unfall in Eiterfeld

Eiterfeld. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Österreich ist am Montag beim Abbiegen in Eiterfeld mit einer 30-jährigen Autofahrerin aus Hünfeld zusammengestoßen.

Der Österreicher war gegen 7.35 Uhr mit dem schwarzen Skoda seiner in Eiterfeld ansässigen Firma auf der Fürstenecker Straße unterwegs. An der Einmündung Bahnhofstraße wollte er nach links in Richtung Leibolz abbiegen.

Ihm gegenüber in der Hünfelder Straße hielt laut Polizei die 30-Jährige mit ihrem weißen Kia an, um sich zu vergewissern, ob sie die Kreuzung geradeaus in Richtung Schloß Fürsteneck überqueren konnte. Weil er wohl glaubte, dass die Hünfelderin wartete, bog der Österreicher ab – und stieß auf der Kreuzung mit dem Fahrzeug der Frau zusammen.

