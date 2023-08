14 Kandidaten im Kreis Hersfeld-Rotenburg im Rennen um das Mandat in Wiesbaden

Von: Daniel Göbel

Teilen

Symbolbild: Sebastian Gollnow/dpa © Sebastian Gollnow

Der Wahlausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg hat Freitagnachmittag über die eingereichten Kandidatenvorschläge für die Landtagswahl am 8. Oktober beraten und abgestimmt.

Hersfeld-Rotenburg – Der Wahlausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg hat während einer öffentlichen Sitzung am Freitagnachmittag über die von Parteien und Wählergruppen eingereichten Kandidatenvorschläge für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober beraten und abgestimmt.

Insgesamt hatten die Parteien jeweils sieben Kandidaten pro Wahlkreis beim Wahlausschuss eingereicht. Die Wahlkreise im Kreis Hersfeld-Rotenburg teilen sich auf in Wahlkreis 10 (Rotenburg) und Wahlkreis 11 (Hersfeld). Der gemeinsame Kreiswahlausschuss ist aber für beide Wahlkreise zuständig.

Der Kreiswahlleiter Dieter Scheer © Daniel Göbel

Alle eingereichten Kandidatenvorschläge wurden schließlich vom Wahlausschuss einstimmig bestätigt. Kreiswahlleiter Dieter Scheer erläuterte, dass bereits die Vorprüfung ergeben habe, dass keinerlei Einwände oder Verstöße gegen rechtliche Vorgaben vorliegen würden. Alle Kandidatenvorschläge seien fristgerecht eingegangen.

Parteien, die noch nicht im Wiesbadener Landtag vertreten sind, mussten mindestens 50 Unterstützerunterschriften für ihre Kandidaten vorlegen. Das betraf ausschließlich die Freien Wähler, die für ihre beiden Kandidaten Rainer Janisch (WK 10) 69 Unterschriften und für Pascal Möller (WK 11) 52 Unterschriften vorweisen konnten. Die Christdemokraten gehen demnach im Wahlkreis 10 mit Lena Arnold ins Rennen und im Wahlkreis 11 mit Stefanie Klee. Die Grünen setzen auf Dr. Kristina Bayer (WK 10) und auf Kaya Kinkel (WK 11). Die Sozialdemokraten gehen im WK 10 mit Karina Fissmann und im WK 11 mit Tanja Hartdegen in die Wahl.

Die AfD setzt im Wahlkreis 10 auf Gerhard Schenk und im Wahlkreis 11 auf Dr. Kurt Gloos. Die Freidemokraten gehen im Wahlkreis 10 mit Max Grotepaß und im Wahlkreis 11 mit Bernd Böhle ins Rennen.

Die Linke setzt im Wahlkreis 10 auf Erich Lange und im Wahlkreis 11 auf Antonia Marquardt. Die Freien Wähler gehen im WK 10 mit Rainer Janisch und im WK 11 mit Pascal Möller ins Rennen.

110 Abgeordnete im Hessischen Landtag

Der Hessische Landtag besteht aus 110 Abgeordneten, die nach einer personalisierten Verhältniswahl gewählt werden; das heißt, 55 Abgeordnete werden im Wahlkreis und 55 Abgeordnete aus Landeslisten gewählt. Auf diese Weise sollen die Vorteile der beiden Wahlsysteme kombiniert werden. Daher haben die Wähler zwei Stimmen, eine „Wahlkreisstimme“ für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten und eine „Landesstimme“ für die Wahl einer Landesliste. (Daniel Göbel)

Eine Übersicht über alle 14 Kandidatinnen und Kandidaten in den beiden Wahlkreisen in Hersfeld und Rotenburg finden Sie in der gedruckten Ausgabe unserer Zeitung.