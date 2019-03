20 Jahre jung und doch erfahren und immer mit einem kleinen Extra-Bonbon

Seit 20 Jahren nicht mehr wegzudenken aus Rotenburg an der Fulda – der Stadt, die vielerorts als die Schöne an der Fulda bezeichnet wird – ist die Rotenburger Reisewelt. Das freut Geschäftsführerin Ellen Persch und ihr fünfköpfiges Team ungemein.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren langjährigen Kundinnen und Kunden und wünschen ihnen und natürlich auch all denjenigen, die in diesem Jahr zum ersten Mal mit uns verreisen, ein gesundes und interessantes Reisejahr! Mit einem Koffer voll schöner Erlebnisse und ganz besonderer Eindrücke! Ganz egal, ob es eine Kreuzfahrt, Skiurlaub oder Familienurlaub sein soll, ob es ans Meer oder in die Berge gehen soll, oder ob sie mit uns eine individuelle Fernreise planen wollen – Ihre Wünsche sind unser Ansporn!“

+ Seit dem 19. Februar 1999 in Rotenburg für alle Reisewelt-Kunden da: Ellen Persch (von links), Katja Holzapfel, Andrea Göbel, Oliver Schmidt, Nadine Röhs und Diana Kaufmann. © Rotenburger Reisewelt GmbH Und das Tag für Tag. Im telefonischen Vorab-Gespräch und natürlich im persönlichen Gespräch im Reisebüro in der Lindenstraße 9 am Rande des historischen Herzens von Rotenburg – fast immer mit einem Parkplatz vor der Haustür. Im Reisebüro kann jeder Berater und jede Beraterin auf alle erreichbaren Angebote zurückgreifen – auch auf die Internet-Angebote von Aldi (Berge und Meer), Lidl und Tchibo usw., die preisgleich gebucht werden können. Zusätzlich jedoch mit persönlichem Service vor Ort und ohne dass man in lange Telefon-Warteschleifen gerät und erst einmal sein Anliegen erklären muss.

+ Bei ihr wird Beratung groß geschrieben: Katja Holzapfel (links). Foto: Wilfried Apel © Rotenburger Reisewelt GmbH

Begleitete Gruppenreisen als Extra-Bonbon

Im Jubiläumsjahr bietet die Rotenburger Reisewelt – sozusagen als Extra-Bonbon – zwei ganz besondere Gruppenreisen an, berichtet Geschäftsführerin Ellen Persch: „Mein Kompagnon Oliver Schmidt begleitet eine Gruppe nach Südafrika auf einer Reise abseits der Touristenströme. Meine Mitarbeiterin Nadine Röhs erkundet mit einer Gruppe bei einer Arosa-Flusskreuzfahrt auf der Rhone Südfrankreich. Bei beiden Reisen haben wir aktuell noch zwei Plätze frei. Schnell zuzugreifen, lohnt sich also!“ Für 2020 sind ebenfalls Gruppenreisen geplant. Zum einen eine Flusskreuzfahrt auf dem Nil und zum anderen eine Kreuzfahrt mit „Mein Schiff“. Weitere Ziele sind angedacht. „Sobald konkrete Daten vorliegen, informieren wir Sie gern persönlich im Büro und online auf unserer Homepage sowie auf unserer Facebook- und Instagram-Seite!“, verspricht Ellen Persch.

Seepferdchen als Geburtstagsgeschenk

Da alle sechs „Reiseweltler“ dankbar dafür sind, dass ihre Expertise in Rotenburg und Umgebung so gut ankommt, revanchieren sie sich anlässlich des 20. Geburtstages ihrer Firma auf ganz besondere Weise: „In Zusammenarbeit mit den örtlichen Untergliederungen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Schwimmvereinen und Bademeistern übernehmen wir ab sofort die Kosten für jedes neu bestandene Seepferdchen-Schwimmabzeichen. Schwimmen gehört im Urlaub doch einfach dazu, und deshalb wollen wir aktiv etwas dafür tun, dass alle Kinder schwimmen lernen und gefahrlos Wasser und Sonne genießen können!“

Ablegt werden können die Prüfungen im Altkreis Rotenburg – das ganze Jahr über – überall dort, wo die DLRG-Ortsvereine und der Schwimmverein Neptun Rotenburg aktiv sind: in den Freibädern in Asmushausen, Bebra und Rotenburg sowie im Hallenbad in Rotenburg. Wer Interesse hat, kann sich vor Ort an einen Bademeister wenden.

Was muss man können, um die Seepferdchen-Prüfung zu bestehen? Sicher über eine Strecke von 25 Metern schwimmen, einen Ring aus schultertiefem Wasser wieder an die Oberfläche holen, einen Sprung vom Beckenrand ins Wasser absolvieren und die Baderegeln kennen.

20 Jahre Rotenburger Reisewelt

Ganz egal also, ob es um die Frage geht, wohin die nächste Urlaubs- oder Erlebnisreise führen soll, oder um die, wo und wie die Seepferdchen-Prüfung abgelegt werden kann: „Beim Team des TUI ReiseCenters Rotenburger Reisewelt ist man seit 20 Jahren an der richtigen Adresse, und das wird auch in Zukunft so bleiben!“, unterstreicht Geschäftsführerin Ellen Persch.