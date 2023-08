31. Motorradtreffen in Oechsen: 600 Biker feierten

Jede Menge Motorräder gab es in Oechsen zu bestaunen. Weitere Fotos unter hersfelder-zeitung.de © Lutz Rommel

Das 31. Motorradtreffen des MC Oechsen besuchten am Wochenende wieder zahlreiche Bikerfreunde aus weiten Teilen der Republik sowie dem benachbarten Ausland.

Oechsen - Ebenso pilgerten unzählige Musikfans ins Rhöndorf, die sich an harten rockigen Klängen erfreuten oder der beschaulicheren Blasmusik frönten. Insgesamt sollte sich die Besucherzahl im weiten vierstelligen Bereich bewegen. Höhepunkt des Treffens war natürlich wieder die Rhönrundfahrt der Biker, die sich mit knapp 600 Maschinen aller möglichen Fabrikate auf den Weg in das Land der offenen Ferne machte.

Road Captain Andy Streng hatte sich mit seinem Team dabei eine besondere Route ausgedacht. Mit fast 70 Kilometern avancierte die diesjährige Ausfahrt zur bisher längsten Tour in der Geschichte des MC Oechsen wie von ihm zu erfahren war. Gut zwei Stunden Fahrzeit waren dabei eingeplant.

So ging es über Dermbach ins hoch gelegene Frankenheim und hinüber nach Hilders ins Ulstertal wie der Road Captain berichtete und von dort über Theobaldshof zurück ins Feldatal mit dem anschließenden Katzensprung zum Festgelände hinauf nach Oechsen. Dass man voll Bock auf die Ausfahrt habe vermittelte der aus dem unterfränkischen Hofheim stammende Andy Streng allemal.

Seit über zwanzig Jahren hält er dem Oechsener Motorradclub seine Treue und kommt immer wieder gerne hierher. Auch die aufziehenden Regenwolken aus Richtung Rhön konnten den ausfahrenden Tross nicht bremsen und so machte man sich auf den Weg – den ein oder anderen kommenden Spritzer Wasser von oben schon einkalkuliert.

Mit dabei viele Biker aus der nahen Region, allen umliegenden Landkreisen von Fulda bis Schmalkalden/Meiningen oder Bad Hersfeld, Gotha und dem Rhön Grabfeld. Aber auch von weiter her kamen die Zwei-, Drei- oder Vierradenthusiasten wie die Nummernschilder zeigten. Von NRW oder aus dem Berliner Raum genau wie aus Bayern, Franken oder Schwaben und sonst woher. Dabei wurde auch internationales Flair verbreitet.

Mit vollem Einsatz machte sich dieser Meininger Biker zur Ausfahrt auf. Der Fahrtwind rauschte dabei nur so durch die Bartzierde. © Lutz Rommel

Biker aus Belgien, der Schweiz oder Österreich mischten sich unter das feiernde Volk genau wie eine Lady, die eigens aus Prag mit ihrer Maschine angereist war. Eine kleine Schrecksekunde vor der Rhönausfahrt erlebten hingegen Sandra und Nico Greif aus Philippsthal die schon seit Jahren nach Oechsen kommen, wie sie erzählten.

Bei ihrer kurzen Anfahrt hatten sie doch glatt das Nummernschild ihrer Yamaha XVS verloren. Geschwind bastelten sie aus einer Pappe samt Edding-Stift ein Ersatzschild und machten sich mit den anderen doch noch auf den Ritt in die Rhön.

Wer nicht mit auf Tour ging, wurde auf dem Festgelände mit Live-Musik der „Apotheker“ bei bester Stimmung gehalten. Gleiches galt für die Auftritte der Bands „Audio Gun“ und „FUCK“, die es abends kräftig krachen ließen – zur großen Freude der Rockfans vor Ort, die so einiges auf die Ohren bekamen von Rammstein, den Böhsen Onkelz oder Metallica und anderen.

Rund eine Woche vor dem Bikertreffen hatte der MC Oechsen schon mit seiner finalen Aufbautätigkeit begonnen wie Vereinschef Marco Hess im Gespräch berichtete. Man hatte wie immer alle Hände voll zu tun. So wurde der Platz hergerichtet oder Strom und Wasseranschlüsse verlegt. Auch manch ungeplantes Problem wurde schnell beseitigt.

Knapp einhundert Helfer und Sponsoren seien mit von der Partie gewesen um das Unternehmen insgesamt zu stemmen was höchsten Respekt verdiene wie der Bikerchef anerkennend berichtete. Dabei erinnerte er auch an die vielen Portionen der stets nachgefragten Oechsener Bikerrühreier, die zum täglichen Frühstück mit viel Liebe vom Versorgungsteam bereitet wurden.

Der Sonntag stand dann wieder ganz im Zeichen der volkstümlichen Weisen beim Motorradtreffen in Oechsen. Dabei sorgte die „Trachtenkapelle Frankenheim“ für gute Laune und spielte Polka und Marschmusik fürs Publikum.

Am Montagabend heizte dann zum Abschluss die Partyband „Rhönfieber“ das Publikum nochmals an. Grillhaxen, Gyros und Starkbier gehörten dabei zu den kulinarischen Genüssen, bevor beim „Bikertreiben“ in Oechsen nun für ein gutes Jahr wieder Ruhe einkehrt.

Von Lutz Rommel