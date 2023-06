700. Geburtstag von Nentershausen wurde mit Festreden und Konzerten gefeiert

Von: Susanne Kanngieser

Teilen

Kleiner Grenzverkehr: Kay Goßmann (rechts), Bürgermeister der Partnerschaftsstadt Brotterode-Trusetal, erinnerte an die Partnerschaft mit Nentershausen und dessen Bürgermeister Ralf Hilmes. © Susanne Kanngieser

Mit einem dreistündigen Festakt, Musik und guter Unterhaltung für die ganze Familie rund um die Tannenberghalle feierte der Ortsteil Nentershausen am Wochenende seinen 700. Geburtstag.

Nentershausen – „Das Beste, das Nentershausen hat, sind nicht die Straßen oder die öffentlichen Einrichtungen. Es sind die wundervollen Menschen, unsere Bürgerinnen und Bürger. Sie sind das Wertvollste, was wir haben“. Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Ralf Hilmes (SPD) die zahlreichen Ehrengäste, Vereinsvorsitzende, Würdenträger der Gemeinde, Geschäftsleute und viele andere Besucher, die am Samstagnachmittag in die voll besetzte Tannenberghalle gekommen waren.

In Nentershausen habe sich in den vergangenen Jahrhunderten stets das Alte mit dem Neuen verbunden, sagte der Verwaltungschef in seiner Festrede. Mit dieser Dynamik habe man heute eine gute und stabile Lebensqualität erreicht. Rückblickend erinnerte er an wechselvolle Schicksale und zeitgeschichtliche Entwicklungen des Ortes Nentershausen: von der Klostergründung, dem Baumbachschen Adelsdorf, dem landgräflich hessischen Gerichtsort, der Judengemeinde, Bergarbeitersiedlung, Zweitheimat für Flüchtlinge und Heimatvertriebene bis hin zum Feriendorf.

Landsknechtsfanfarenzug Sontra: Die in blau-weiß gekleideten Landsknechte läuteten mit stimmungsvollen Märschen und Musikstücken das Festwochenende in Nentershausen ein. © Susanne Kanngieser

Hilmes erzählte vom Bergbau, der einstigen Haupteinnahmequelle, vom Bau der Siedlung und der Siedlungsgemeinschaft und zitierte Franz Brandl, den ersten Träger des Bundesverdienstkreuzes. Der Bürgermeister nannte Persönlichkeiten wie Adolph Freiherr Knigge, der sich manchmal in Nentershausen aufhielt und nahm Gebietsreform und Wiedervereinigung in den Blick.

Mit Stolz und Freude kann Nentershausen zurückblicken auf die Menschen, die den Ort zu etwas Besonderem gemacht haben“, sagte Kreisbeigeordneter Jörg Brand und ermutigte die Nentershäuser, optimistisch in die Zukunft zu schauen.

Heimat und Bodenständigkeit gewinne in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung, betonte Karlheinz Bornschier, Vorsitzender der Gemeindevertretung. „Aufgaben und Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt werden“, sagte er und dankte Chronist Karl-Heinz Berndt sowie allen, die am Jubiläum mitgewirkt haben.

Junge Talente: Der Kinderchor unter der Leitung von Ramona Witzel sang sich schnell in die Herzen der Festgemeinde. © Susanne Kanngieser

Stellvertretend für die Bürgermeister des Landkreises gratulierten die benachbarten Verwaltungschefs Alexander Wirth (Wildeck), Stefan Knoche (Bebra) und Katja Gonzalez Contreras (Cornberg). Sie brachten als Geschenk eine Linde mit, die Sinnbild für Gemeinschaft sein soll.

„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn’s ihr wohl geht, so geht’s euch auch wohl.“ Mit diesem Bibelvers aus Jeremia, Vers 29, gratulierte Pfarrerin Annette König. Von der Burg Tannenberg, dem einstigen Stammtisch der Baumbachschen Ritter und heutigen Burg der Bürger, berichtete Friedrich-Wilhelm von Baumbach. Er erinnerte unter anderem an Ludwig von Baumbach, den Parlamentarier der Paulskirche, der sich für die Demokratie stark gemacht hatte.

Freuten sich über das Festwochenende: (von links) Patrick Möller, Hanna und Andreé Rohlfs, Cecilia Aguilera und Kelsey Klein. © Susanne Kanngieser

Trotz vieler gesellschaftlicher Umbrüche habe man in Nentershausen immer an eine bessere Zukunft geglaubt, sagte Ortsvorsteher Klaus Walther. Auch heute müsse man gute Voraussetzungen für künftige Generationen schaffen.

Weißenhasels Ortsvorsteherin Anna-Lena Noll, Gabriel Beck (Süß) und Achim Raschke (Dens) überreichten im Namen aller Ortsbeiräte einen Baum. Der Bürgermeister der Partnerschaftsstadt Brotterode-Trusetal, Kay Goßmann, schenkte einen Schirm, „denn gute Freunde lässt man nicht im Regen stehen“. Helmut Baurhenne gratulierte für die Vereine und dankte für das große Engagement bei der Gestaltung des Fest-Wochenendes.

Viel Applaus gab es für die Liedbeiträge von Kinderchor, Siedlerchor Eintracht 1949, Bezirkssängerchor und Männergesangverein 1865. Moderiert wurde der Festakt am Samstag von Büroleiter Volker Heise.

Von Susanne Kanngieser