Abschlussgala zum Ende der 72. Bad Hersfelder Festspiele

Von: Kai Struthoff

Mit einer großen Abschlussgala sind am Sonntagabend in der Stiftsruine die 72. Bad Hersfelder Festspiele zu Ende gegangen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch der Zuschauerpreis an Andreas Bongard für dessen Darstellung des Jesus im Musical „Jesus Christ Superstar“ verliehen. Steffen Sennewald hat die schönsten Momente mit seiner Kamera festgehalten.

1 / 34 Abschlussgala zum Ende der 72. Bad Hersfelder Festspiele in der Stiftsruine © Steffen Sennewald

