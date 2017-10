ae group – Mehr Erfolg. Mit Leichtigkeit.

Kurzprofil: Die ae group ist ein Unternehmen der Aluminium Druckgussindustrie und operiert für namhafte Automobilkunden weltweit.

Neben dem Hauptsitz in Gerstungen (Thüringen) werden an den Standorten Bebra-Iba (Hessen), Lübeck und in Polen technisch anspruchsvolle Produkte aus Aluminium entwickelt, im Druckgussverfahren gegossen und zerspanend zum Endprodukt gefertigt.

Zu den Kunden der ae group ag zählen namhafte Automobilhersteller und eine Vielzahl von Lieferanten, die von der ae group in den Segmenten Antriebsstrang, Motoranbauteile, Automatikgetriebe, Achsgetriebe, Pumpen sowie mit Fahrwerks- und Karosserieteilen beliefert werden.

Klar, dass der Weg von Ihren individuellen Wünschen, Talenten und Vorstellungen abhängt. Bei der ae group bieten sich vielfältige Möglichkeiten für Ihre berufliche Zukunft.

Nach Ihrer erfolgreichen Ausbildung oder Ihrem Studium können Sie Ihr erworbenes Fachwissen und handwerkliches Geschick in einem der vielfältigen Arbeitsgebiete in unserem Unternehmen anwenden. Wir bieten attraktive und moderne Arbeitsplätze und Fördern das Engagement unserer Mitarbeiter.

Im Jahr 2018 bilden wir in folgenden Bereichen aus:

Ausbildungsplätze:

Werkzeugmechaniker (m/w) / Zerspanungsmechaniker (m/w)

Mechatroniker (m/w)

Industriemechaniker (m/w)

Werkstoffprüfer (m/w)

Industriekaufmann/-frau

Technischer Produktdesigner (m/w)

Studienplätze:

Bachelor of Engineering - Fachrichtung Maschinenbau / Elektrotechnik m/w

Bachelor of Arts – International Business Administration m/w

Praktika / Trainee:

Trainee für unsere Produktionsbereiche Gießereitechnik und mechanische Bearbeitung

Praktikum für unsere Produktionsbereiche Gießereitechnik und mechanische Bearbeitung

Praktikum im Bereich Personalwesen

Jahrespraktikum der Fachoberschule - Wirtschaft und Verwaltung

Jahrespraktikum der Fachoberschule - Technik

Anzahl der Beschäftigten: ca. 1300

Davon Auszubildende und Duale Studenten: 39

Kontakt:

+ ae group ag

Am Kreuzweg

99834 Gerstungen

E-Mail: personal@ae-group.de

Tel.: 036922 / 35 - 422

Nähere Informationen finden Sie unter

Fotostrecke