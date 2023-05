Akademie Burg Fürsteneck feiert mit Pfingstfest 70-jähriges Bestehen

Von: Tamsyn Axt-Bäuml

Teilen

Videomapping auf der Nordwand der Burg: Eine Komposition aus animierten Bildern und Musik begeisterte das Publikum. © Tamsyn Axt-Bäuml

70 Jahre Bildungsurlaub und Erwachsenenbildung feierte am Pfingstwochenende die Akademie Burg Fürsteneck mit einem umfangreichen Programm.

Fürsteneck – Akademieleiter Hartmut Piekatz begrüßte die Besucher mit den Worten „Wir freuen uns, dass Burg Fürsteneck lebt und so lebendig ist“, und spann so den Bogen zur kirchlichen Bedeutung des Pfingstfestes, das für den Geist und die Begeisterung steht.

Zum Auftakt des Jubiläumsfests ließ der Musicaldarsteller und Sänger Friedrich Rau mit seiner Band das Publikum am Sonntagabend im Burghof swingen. Er präsentierte dabei sein aktuelles Album „Lass uns ein bisschen swingen“ (erschienen im April 2022), und vermittelte damit mehr als nur eine Musikrichtung. Für Rau ist das Swingen ein Lebensgefühl, mit Höhen und Tiefen ebenso wie das Leben. Er transportiert den Klang der 1920er-Jahre in die Gegenwart, technische und klangliche Möglichkeiten ergeben seinen frischen Sound. Begleitet wird er dabei von Sebastian Stahl (Schlagzeug), Tim Ludwig (Gitarre, Gesang) sowie Matthias Eichhorn (Kontrabass, Cello, Gesang).

„Lass uns ein bisschen swingen“: Friedrich Rau und Band sorgten für ordentlich Stimmung und Tanzlaune beim Auftakt des Pfingsfests der Akademie Burg Fürsteneck. Mehr © Tamsyn Axt-Bäuml

Mit dem gleichnamigen Titel zum Album konnte er das Publikum direkt von Beginn an begeistern, auf seiner Reise durch alltägliche Momente und „in eine leichtere Welt“, so Rau. Der Song „Sing ein Lied“ handelt von den Herausforderungen zu Beginn der Pandemie. Im Original mit seiner Tochter eingesungen, unterstützte ihn hier die 14-jährige Linja Tauber, die beiden standen bereits zweimal in Fuldaer Musicals zusammen auf der Bühne. In „Stufen“ geht es um die Beziehung zu den Eltern, „So lang es geht“ beschreibt die Erkenntnis das Leben zu genießen, nachdem man einen geliebten Menschen verloren hat. Leicht und beschwingt wurde es dann wieder mit Songs wie „Frisch verliebt“ und „Mädchen auf dem Trampolin“, in beiden Liedern singt Rau vom Verliebt sein.

70 Jahre Burg Fürsteneck © Tamsyn Axt-Bäuml

Ein weiteres Highlight war am Pfingstsonntagabend die Illumination der Burg. Dabei wird beim sogenanntem „Videomapping“ mit einem Spezial-Beamer ein passgenaues Bild auf die gesamte Steinfassade projiziert. Dieses Verfahren wurde auch bereits im letzten Jahr während des Festspielstückes „Notre Dame“ in der Stiftsruine angewandt. Für die Komposition aus Klang und Bild ließ sich der Regensburger Künstlers Clemens Rudolph durch unterschiedlichste Einflüsse inspirieren. Rudolph erstellte bereits Projekte für Freiluftaufführungen des Theater Regensburg oder auch ein Festival in den Niederlanden. Seine Werke sind „Kunstwerke, nur für diesen Ort und diese Zeit“ geschaffen, so Rudolph. So gab es das Mapping für die Burg an diesem Abend zweimal je zehn Minuten zu sehen, danach verschwinden drei Monate Arbeit im Archiv des Künstlers. Rudolph erklärte im Vorgespräch mit Matthias Feuerstein (Programmbereichsleiter Gesellschaft) kurz den Entstehungsprozess sowie die Schwierigkeiten mit der Nordwand der Burg. Dunkle Steine und gut sichtbare Fugen mussten berücksichtigt werden. Gespräche mit den „Burgbewohnern“ gaben Rudolph Aufschluss; „was sie in der Burg sehen“, dies und die Geschichte der Burg flossen in das Endergebnis mit ein.

Ein Countdown ließ die Spannung und Erwartung bei den Zuschauern wachsen, bevor um 22.45 Uhr das bunte und musikalisch untermalte Farbenspiel begann. Topografische Elemente, die die Burg im hessischen Kegelspiel zeigen, gehen über in Grundrisse der Burg, gefolgt von einer Linde im Wandel der Jahreszeiten. Damit nimmt der Künstler Bezug auf eine der ältesten Linden Deutschlands, die vor dem Burgeingang thront. Nach zehn Minuten war das Schauspiel vorbei und die Besucher gleichermaßen beeindruckt und begeistert.

Von Tamsyn Axt-Bäuml