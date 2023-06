Aktion gegen Catcalling: Warum Hinterherpfeifen Kompliment ist

Von: Laura Hellwig

Catcalling ist kein Kompliment: Das Frauen- und Gleichstellungsbüro des Landkreises mit Corinna Zehener beteiligt sich am Anti-Catcalling-Tag. © Laura Hellwig

Hinterherpfeifen und anzügliche Sprüche oder Textnachrichten sind kein Kompliment, sondern eine Form der sexuellen Belästigung. Wieso, erklärt die Frauenbeauftragte des Kreises.

Bad Hersfeld – Hinterherpfeifen, sexistische Sprüche oder anzügliche Textnachrichten – all das wird unter dem englischen Begriff Catcalls beziehungsweise Catcalling zusammengefasst. Am zweiten Freitag im Juni findet jährlich der Anti-Catcalling-Tag statt. Zur Vorbereitung auf den nächsten Aktionstag 2024 hat das Frauen- und Gleichstellungsbüro des Landkreises Hersfeld-Rotenburg Betroffene aufgerufen, ihre Erfahrungen zu diesem Thema zu teilen. Wir haben mit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Corinna Zehender über die Thematik Catcalling gesprochen.

Frau Zehender, was plant der Landkreis für den Anti-Catcalling-Tag im kommenden Jahr?

Wir haben am diesjährigen Aktionstag dazu aufgerufen, dass Betroffene uns ihre erlebten Catcalls zuschicken. Diese werden wir bis nächstes Jahr sammeln. Am 14. Juni 2024 sollen die Catcalls dann angekreidet werden. Das heißt, an den Orten, wo die Catcalls passiert sind, werden sie mit Kreide auf die Straße geschrieben. Wenn sich also zum Beispiel eine Frau meldet, dass ihr an einer Bushaltestelle jemand „Hey, geiler Arsch“, hinterhergerufen hat, werden wir diesen Spruch, versehen mit dem Hashtag #keinkompliment, an genau diesem Ort und idealerweise mit Datum und Uhrzeit, wann es passiert ist, ankreiden. Das machen wir dann an allen Orten, wo uns Catcalls gemeldet wurden.

Was soll mit dieser Aktion bewirkt werden?

Zum einen wird das Thema an die Öffentlichkeit gebracht und ein Bewusstsein dafür gebildet. Vornehmlich sind es junge Frauen, die von Catcalling betroffen sind. Aber natürlich sprechen wir damit auch Männer an, um das Bewusstsein zu schärfen, dass so ein Verhalten nicht in Ordnung ist. Männer sollen dabei keineswegs unter Generalverdacht gestellt werden. Aber die Aktion soll dazu beitragen, dass, wenn in einer Gruppe ein Mann einer Frau etwas hinterherruft, jemand anderes entgegnet: „Was soll das? Lass die doch in Ruhe.“ Wenn Mädchen, die in der Pubertät sind, Sprüche hinterhergerufen werden, die sich ausschließlich auf deren Körper beziehen, dann denken sie oft, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, dass sie selbst schuld sind. Das soll sich ändern. Zum anderen ist die Aktion auch für die Kommunen interessant, weil man so auch Orte identifizieren kann, wo man vielleicht stadtplanerisch aktiv werden muss. Denn wenn zum Beispiel für einen Ort zehn Catcalls gemeldet wurden, viele davon sind abends im Dunkeln passiert, dann könnte man auf die Idee kommen, vielleicht etwas an der Beleuchtung an diesem Ort zu verändern. Das Ankreiden ist keine neue Methode, sondern wurde schon in der Frauenbewegung angewendet.

Woher kommt der Begriff Catcalling?

Aus dem Englischen übersetzt heißt Catcalling Katzenjammern. Der Begriff bezeichnet die verbalen sexuellen Äußerungen, meist gegenüber jungen Frauen. Sprich: verbale sexuelle Belästigung. Im Englischen ist Catcalling schon lange ein feststehender Begriff für dieses Verhalten. Ursprünglich kommt Catcalling aus dem Theater – wenn das Publikum bei Aufführungen gebuht hat, dann hat man das als Catcalling bezeichnet. In Deutschland hat sich der Begriff Catcalling erst in jüngster Vergangenheit etabliert.

Wie wird das Thema in der Gesellschaft wahrgenommen?

Ich habe etwas Interessantes gelesen, nämlich dass sich das Bild und die Lebensrealität der Frau in der Vergangenheit stark geändert hat, weg von der Hausfrauenrolle. Gleichzeitig hat sich bei den Männern in dieser Hinsicht aber nicht so viel getan und das kollidiert nun. Ohne – wie schon gesagt – Männer unter Generalverdacht zu stellen, denken offenbar noch viele, sie hätten das Recht, über Frauen und ihre Körper zu urteilen und ihre Meinung über sie abzugeben. Dann kommt es auch vor, dass Frauen, die Opfer sexueller Belästigung werden, die Schuld für das Geschehene zugesprochen wird, etwa weil sie ja eine kurze Hose oder ein bauchfreies Oberteil anhatte. Das nennt man Victim Blaiming (dt: Opfer-Beschuldigung oder Opfer-Täter-Umkehr).

Warum denken Täter, dass sie Frauen mit so einem Verhalten ein Kompliment machen?

Ich glaube, ihnen ist einfach nicht bewusst, was es in den Frauen auslösen kann. Ich glaube, dass sie sich keine Gedanken darüber machen. Catcalling ist meist nicht geplant, sondern geschieht spontan. Einigen ist sicher klar, dass sie so nicht ernsthaft flirten. Bei manchen Tätern hat es eventuell auch etwas mit Machtdemonstration zu tun. Das sind gesellschaftlich gewachsene, patriarchale Strukturen – Männer denken, der öffentliche Raum gehört ihnen.

Laut Studienergebnissen sind aber auch Männer von Catcalling betroffen ...

Ja, dazu gibt es Daten. Es sind weniger Männer als Frauen betroffen und, wenn ich mich richtig erinnere, sind zumeist weniger heterosexuelle Männer betroffen, sondern eher homosexuelle Männer und Transmänner. Unsere Aktion steht natürlich allen offen. Unter keinkompliment@hef-rof.de können sich genauso gut betroffene Männer melden und ihre Erfahrungen teilen.

Wie sieht es mit der rechtlichen Verfolgung von Catcalling aus?

Das Hinterherrufen ist kein Straftatbestand. Aber die SPD-Bundestagsfraktion hat kürzlich ein Positionspapier zu diesem Thema verfasst, in dem gefordert wird, dass verbale sexuelle Belästigung strafbar wird. In Hannover versucht man aktuell zu erreichen, dass Catcalling als Ordnungswidrigkeit anerkannt wird. In anderen Ländern ist Catcalling aber bereits als Straftat anerkannt, etwa in Belgien.

Das Verhalten von Catcalling gibt es schon Jahrzehnte und wahrscheinlich noch länger, auch wenn damals der Begriff dafür noch nicht existierte. Wie hat sich Catcalling in der Vergangenheit verändert?

Heutzutage haben wir eine andere Wortwahl. Während es früher eher das Hinterherpfeiffen war, sind die Sprüche heute viel direkter. Trotzdem werden sie noch hinterhergerufen, in den Raum hinein, und dem Opfer nicht direkt ins Gesicht gesagt. Diese Entwicklung der Wortwahl sieht man auch in den Kommentaren in den Sozialen Netzwerken. Auch hier findet im übrigen Catcalling statt. In der Vergangenheit hat sich bei den Frauen aber ein Bewusstsein gebildet, dass man sich so ein Verhalten nicht gefallen lassen muss, auch durch die Me-too-Debatte. Es gibt außerdem eine Gegenbewegung – Männer, die auf toxische Männlichkeit aufmerksam machen. Sie zeigen, dass sie mit dem Rollenbild des starken Mannes, wie es in der Gesellschaft noch vorherrscht, nicht einverstanden sind.

Was löst Catcalling bei Betroffenen aus?

Die Reaktionen können von Wut über Selbstzweifel bis hin zu Angst und physischen Reaktionen wie Schweißausbrüche, Herzklopfen und Unwohlsein reichen. Es kann dazu führen, dass man gewisse Wegstrecken oder Orte meidet und stattdessen einen Umweg in Kauf nimmt.

Was muss noch passieren, damit Catcalling aufhört?

Mit dem Aktionstag einhergeht die Aufklärungsarbeit. Wir wollen an die Öffentlichkeit gehen, nicht nur über die Presse, sondern auch mit Werbematerialen zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir wollen auch an die Schulen herantreten, früh ansetzen, sodass Personen gar nicht erst mit diesem Verhalten anfangen. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess des Bewusstseinswerdens. Wichtig ist, bei den Tätern anzusetzen, dass Catcalling gar nicht erst passiert.

Was würden Sie jungen Frauen mit auf den Weg geben?

Es wäre schön, wenn Opfer ermutigt werden, ihren Catcallern auch mal Widerworte zu geben, natürlich ohne die eigene Sicherheit zu gefährden. Man sollte das nicht hinnehmen und zum Thema machen. Betroffene sollten über ihre Erfahrungen sprechen, nichts runterschlucken, sondern sich mit anderen darüber austauschen und gegebenenfalls Hilfe suchen. (Laura Hellwig)