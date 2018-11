Junger Motorradfahrer aus Alheim schwer verletzt

Ein junger Mann wurde bei einer fahrt auf seinem Motorrad schwer verletzt. Der 22-Jährige kam aus Alheim. Unser Bild zeigt nicht den Unfall in Niederellenbach, sondern ein Symbolbild.

Ein 19-jähriger Mann aus Alheim ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Niederellenbach schwer verletzt worden. Seine Vorfahrt wurde offenbar missachtet.

Laut Polizei missachtete ein 61-Jähriger aus Morschen im Schwalm-Eder-Kreis die Vorfahrt des jungen Mannes, der mit einem Motorrad unterwegs war.

Der 19-Jährige fuhr gegen 13.55 Uhr auf der Heinebacher Straße Richtung Oberellenbach. Aus der Konnefelder Straße bog der 61-Jährige nach links auf die Heinebacher Straße ein – es kam zur Kollision.

Der junge Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt.

Am Motorrad und am Auto entstand jeweils Totalschaden in Höhe von 2000 Euro beziehungsweise 3000 Euro.

