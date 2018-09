Alheim: Beschlüsse des Parlaments bleiben bestehen

Alheim. Die in der Alheimer Parlamentssitzung vom 12. Juni gefassten Beschlüsse sind rechtmäßig. Das teilte der Landkreis der Gemeinde als Kommunalaufsicht mit.

Ein Mitglied der CDU-Fraktion hatte Beschwerde eingelegt, weil die Sitzungsunterlagen nicht rechtzeitig zugestellt wurden (wir berichteten).

Zwar liege ein schwerwiegender Verstoß gegen die Ladungsvorschriften der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung vor, heißt es vom Landkreis. Demnach müssen die Unterlagen sieben Tag vor der Sitzung vorliegen, die Vorgabe war im beanstandeten Fall um einen halben Tag verfehlt worden. Die Hessische Gemeindeordnung schreibe allerdings nur vor, dass die Parlamentarier drei Tage vor der Sitzung informiert werden.

Die Kommunalaufsicht folgt damit der Argumentation der Gemeinde, die ebenfalls keine gesetzlichen Vorschriften verletzt sah. Zudem stünde es im Ermessen der Aufsichtsbehörde, ob sie einschreitet oder nicht, heißt es in der Beurteilung weiter. Die Kommunalaufsicht hatte nach Eingang der Beschwerde aus der Alheimer Gemeindevertretung zunächst die Bereitschaft signalisiert, die Beschlüsse aufzuheben.

Die Gemeinde wird aufgefordert, die Probleme bei der Zustellung der Unterlagen abzustellen. Eine entsprechende Änderung des Zustellungsverfahrens soll dem Landkreis bis zum 30. September vorgelegt werden.

Unterlagen werden doppelt zugestellt

Nach der verspäteten Zustellung für die Gemeindevertretersitzung im Juni schlägt der Ältestenrat der Gemeinde Alheim vor, die Unterlagen bis Ende des Jahres sowohl per E-Mail als auch per Brief zu verschicken. Die Zustellung übernimmt die Gemeinde. Ab 2019 sollen die Unterlagen nur noch elektronisch versandt werden.