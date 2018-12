Gemeinde Alheim für Verbundenheit mit Bundeswehr ausgezeichnet

Alheim. Die gelbe Schleife als Zeichen der Verbundenheit mit den Einsatzkräften der Bundeswehr: Georg Lüdtke, Bürgermeister der Gemeinde Alheim, hat die Auszeichnung am Montag gern entgegen genommen.

Hauptmann Martin Würz, Vorsitzender des Fördervereins Stab Division Schnelle Kräfte, hat das Symbol an Bürgermeister Georg Lüdtke überreicht.

„Der Verein leistet unbürokratisch und schnell Hilfe für Soldatinnen und Soldaten in besonderen Notlagen“, erklärte er. Besonders für Angehörige sei es wichtig, dass man ihnen eine moralische Unterstützung gebe in den Zeiten, in denen sich Familienmitglieder in Auslandseinsätzen befinden. So habe man zum Beispiel für die Kameraden aus Fritzlar, die vor einem Jahr in Mali ums Leben gekommen seien, ein Ehrenmal geschaffen.

Es gibt immer noch Einsätze in gefährlichen Gebieten

Viele Soldatinnen und Soldaten seien immer noch in gefährlichen Kriegs- oder Krisengebieten wie Afghanistan, Irak oder Mali eingesetzt und könnten das Weihnachtsfest nicht mit ihren Familien verbringen, sagte Brigadegeneral Hans Hoogstraten, stellvertretender Kommandeur der Division Schnelle Kräfte (DSK). „Kein Einsatz ist ohne Gefahr“, ergänzte er.

Seit 2014 untersteht die 11. Luchtmobiele Brigade der Division. Hoogstraten ist für die Integration der Niederländer in die DSK mitverantwortlich. „Es ist gut, dass die Politik über die Einsätze entscheidet. Es ist aber auch ganz entscheidend, dass die Bundeswehr in der Gesellschaft fest verankert ist“, betonte er.

Darum sei das Symbol der gelben Schleife, das bislang an 43 Kommunen und 17 größere Unternehmen verliehen wurde, ein besonders wichtiges Zeichen.

Freude über die Auszeichnung

Bürgermeister Georg Lüdtke freute sich über die Auszeichnung und verwies darauf, dass in seiner Gemeinde viele Menschen in der Bundeswehr tätig seien. Auch nach den Einsätzen sei es für die Betroffenen wichtig, dass man sie unterstütze.

Der Verwaltungschef und der Kreisbeigeordnete Heinz Schlegel bedauerten, dass die Alheimer-Kaserne in Rotenburg nicht mehr existiere. „Wir haben alle unseren Unmut darüber ausgedrückt“, erinnerte Schlegel.

Michael Helmich, ehemaliger Kommandeur der Alheimer-Kaserne, würdigte das Engagement der Gemeinde für die Bundeswehr: „Wenn diese Auszeichnung jemand verdient hat, dann ist es Alheim“, erklärte er.

Von Susanne Kanngieser