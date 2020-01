Alheims Bürgermeister hat ein klares Ziel: „Öfter mal gelassen bleiben“

Für Georg Lüdtke ist es das letzte von vielen Jahren im Amt: Im Herbst wählt Alheim einen neuen Bürgermeister. Wir haben mit dem Rathauschef über die Nachfolgersuche gesprochen.

Der Jahreswechsel ist die Zeit des Rückblicks und der Vorausschau. Wir haben die Bürgermeister im Altkreis Rotenburg nach ihren persönlichen und politischen Einschätzungen gefragt. Heute: Alheims Rathauschef Georg Lüdtke.

In der nördlichsten Gemeinde des Landkreises neigt sich eine Ära dem Ende entgegen: Im Herbst werden die Alheimer einen Nachfolger für den seit 1997 amtierenden Bürgermeister Georg Lüdtke wählen. Über die Kandidatensuche, die Fuldarena-turierung und Stresssituationen im Leben von Rathauschefs haben wir mit ihm im Interview gesprochen.

Herr Lüdtke, mit welchen guten Vorsätzen starten Sie in Ihr letztes Jahr volles Jahr als Bürgermeister?

Als Vollpower-Mensch muss ich lernen, meine Arbeit etwas entspannter zu machen und Stresssituationen gemeinsam mit meinen politischen und auch mit den bürgerlichen Weggefährten zu meistern. Viele Projekte sind große Herausforderungen – da sollte man öfter mal daran denken, gelassen zu bleiben.

Im Februar 2021 ist Schluss. Sehnen Sie das Ende herbei oder wollen Sie noch möglichst viel schaffen?

Es gibt auf jeden Fall vorher noch vieles zu tun, und das will ich auch erfolgreich, zum Wohle des Alheimer Lands, steuern. Bei alldem muss ich aber daran denken, dass man nach der Bürgermeister-Zeit nicht von 100 auf Null runterfahren kann. Da ich bekannterweise meinen Lebensalltag eigentlich immer eher auf 125 Prozent ausgerichtet habe, wird das eine große Herausforderung werden. Ich muss mir auch noch überlegen, was ich danach mache.

Klar ist, dass ich mich aus der Kommunalpolitik konsequent raushalten werde, außer, wenn man mich um Rat fragt. Auch für den Kreistag werde ich mich nicht erneut aufstellen lassen. Ich will aber den Klimaschutz, die nachhaltige Bildung, den Verein Pro Region Mittleres Fuldatal, Aufgaben im Natur- und Artenschutz und die Dorferneuerung als Bürger aktiv begleiten.

Dem Vernehmen nach tun sich die Alheimer Politiker schwer, einen Kandidaten für Ihre Nachfolge zu finden. Warum ist das so?

In kleineren Kommunen wird der Job eben nicht mehr mit Kusshand genommen. Der zeitliche Aufwand ist sehr groß, es gibt ständig Abendtermine und die Kontrollmechanismen des Staates sind große Herausforderungen für kleine Kommunen. Das belastet den Bürgermeister und damit logischerweise auch die Familie und das Privatleben. Das wollen sich viele junge Menschen heute nicht mehr antun.

Falls sich in Alheim niemand findet, was halten Sie von einem Kandidaten, der von außerhalb kommt?

Ich kam ja auch von außerhalb über den Berg. Wenn jemand ganz Neues kommt, ist der unbelastet und kann neue Impulse geben und neue Schwerpunkte setzen. Das würde Alheim mit Sicherheit guttun.

Was wird 2020 wichtig in Alheim?

Dass wir unsere Wirtschaftskraft weiter stärken. Dafür organisieren wir unsere Gewerbegebietsflächen neu und wollen noch mehr Unternehmen hierher holen. In dem Zusammenhang, aber auch bei vielen anderen Dingen soll die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen von Zubra wieder Fahrt aufnehmen. Zubra-Projekte werden bis zum heutigen Tage in Rotenburg und Bebra umgesetzt, es ist viel Geld in die Städte geflossen. Zubra war überall ein Türöffner, um EU-Mittel zu bekommen.

Mit Blick auf den Haushaltsplan für 2020 fällt auf, dass wie schon für 2019 wieder ein hoher sechsstelliger Betrag für die Fuldarenaturierung eingeplant ist. Da ist dieses Jahr nichts passiert.

Nach einer Zeit der Stagnation geht es jetzt voran. Das Wasser- und Schifffahrtsamt, das vor einem Jahr noch gebremst hat, sieht alles wieder entspannter und kann mit unseren Plänen leben. Es wird jetzt noch mal eine Hochwasser-Studie geschrieben und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Wichtig ist, dass in dem Zusammenhang auch die Straße zur Fuldabrücke bei Baumbach erhöht wird, damit sie nicht mehr so oft überschwemmt wird.

Um den Neubau des Baumbacher Feuerwehrhauses gab es viel Hin und Her. Es wird möglichst schnell gebraucht, weil das neue Auto nicht in die aktuelle Garage passt. Wann beginnt der Bau?

Die Bauanträge sind, wie auch für das Feuerwehrhaus Sterkelshausen, gestellt. Sterkelshausen ist genehmigt und für Baumbach rechne ich noch im Januar mit der Genehmigung. Dann werden die Projekte sofort ausgeschrieben, und dann kann es im Frühjahr losgehen.

Haben die Baumbacher noch dieses Jahr ein neues Feuerwehrhaus?

Natürlich, damit können die Baumbacher fest rechnen.

Alheim hat zwei neue Stellen geschaffen: Ein Jugendpfleger und ein Klimaschutzberater sollen kommen. Wann ist es soweit?

Die Bewerbungsfrist endet für beide Stellen im Januar und wir haben jeweils eine Reihe guter Bewerbungen bekommen. Beide Stellen sollen so schnell wie möglich besetzt werden.

Ab wann kann im Neubaugebiet Kuttendelle gebaut werden?

Es gibt noch ein wenig Bürokratie zu bewältigen. Im Januar kommen erst mal die Aufstellungsbeschlüsse. Am Ende der Planungsphase wird das Projekt Kuttendelle ein Gesamtwerk mit einer hochmodernen Pflegeeinrichtung und hochmodernen Wohngebietsflächen sein, für die es schon jetzt eine große Nachfrage gibt. Interessenten können sich aber noch bei uns melden.

Wenn es gut läuft, soll es mit der Erschließung im Herbst losgehen. Bei einem weiteren Super-Projekt – den Wohnungen, die der VR-Bankverein baut – ist im Frühjahr Spatenstich. Wir wollen möglichst viel günstigen Wohnraum, damit wir in Alheim 2020 wieder die 5000-Einwohner-Grenze knacken.

Angenommen, eine gute Fee gewährt Ihnen drei Wünsche. Welche wären das?

Am wichtigsten ist eine stabile Gesundheit, um die Kraft für die letzte Bürgermeisterzeit zu haben. Außerdem wünsche ich mir, dass alle angeschobenen Alheimer- und Zubra-Projekte umgesetzt werden und ich meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin eine schöne Gemeinde übergeben kann. Und als Drittes wünsche ich mir das, was auch mein guter Vorsatz ist: mehr Ruhe und Entspanntheit.

Zur Person

Georg Lüdtke (66) ist seit dem 1. März 1997 der erste direkt gewählte Bürgermeister von Alheim. Seine Jugend verbrachte er in Spangenberg-Nausis. Neben dem jetzigen Beruf als Bürgermeister ist er ausgebildeter Möbeltischler und legte 1982 in der Bundesfinanzverwaltung seine Laufbahnprüfung im mittleren Dienst ab. Anschließend war er eingesetzt als Zollbeamter im Grenzaufsichtsdienst an der Grenze zur DDR beim Zollkommissariat Obersuhl und hatte das Glück, am 9. November 1989 die Grenzöffnung am Grenzübergang Herleshausen mitzuerleben.

Ab April 1990 arbeitete Georg Lüdtke bei der Kreisverwaltung Schwalm-Eder im Ausgleichs- und Asylamt bis zu seiner Einstellung als Wahlbeamter bei der Gemeinde Alheim im Jahr 1997. Er lebt in Heinebach, ist verheiratet und hat zwei Kinder. (lad)