Baumbacher Ehepaar reist für vier Wochen zum Bau einer Schule nach Äthiopien

Baumbach. Den Urlaub am Strand verbringen, lesen, die Seele baumeln lassen – für Andrea und Konrad Viereck aus Baumbach ist das nichts. Sie machen lieber Aktivurlaub.

Doch auch das ist nicht die richtige Bezeichnung dafür, wie das Ehepaar diesen Herbst seine freien Tage nutzen wird: Die beiden fliegen nach Äthiopien und helfen bei dem Bau einer Schule. Vier Wochen Urlaub haben die beiden 54-Jährigen dafür genommen.

Der Rohbau der Schule steht schon – die Infrastruktur in dem Bergdorf Hadha im Hochland von Abessinien und die Ausrüstung auf der Baustelle ist allerdings sehr spartanisch. „Fließendes Wasser gibt es da nicht, Strom nur über einen Generator“, sagt Andrea Viereck. Um ihre Handys und Laptops aufladen zu können, nehmen die beiden ein kleines Solarpanel mit. Übernachten werden sie in dem Raum, der später das Lehrerzimmer werden soll – Betten gibt es dort aber nicht, deswegen nehmen die beiden Camping-Ausrüstung mit.

Beim persönlichen Gepäck begnügen sich Vierecks mit so wenig wie möglich, damit sie auch Stichsäge und Akkuschrauber mit nach Äthiopien nehmen können. „Auf der Baustelle wird bislang nur mit Handwerkzeug gearbeitet“, sagt Konrad Viereck. Er ist Zimmermeister und soll den Dachstuhl und Möbel bauen. Seine Frau wird ebenfalls mit anpacken, hat aber noch eine Aufgabe, die gut zu ihrem Beruf passt: Sie ist bei B.Braun im Marketing und soll sich darum auch für die Schule kümmern.

Denn wenn die Schule steht, ist die Arbeit noch lange nicht getan. „Mit den Kosten geht es ja dann erst richtig los. Dafür müssen noch Patenschaften vermittelt werden“, erklärt Andrea Viereck. Deswegen wird sie mit Texten und Fotos in ihrem Internetblog die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Dass sie in ihrer Freizeit Menschen helfen, die es nicht so leicht haben wie sie, ist für die Baumbacher selbstverständlich. „Das wurde uns in die Wiege gelegt“, sagen die beiden unisono. Sie helfen gerne und tatkräftig, wenn jemand in einer schwierigen Lebenslage ist – in ihrer Heimat, aber auch in anderen Gegenden der Welt.

Vierecks, die zwei erwachsene Töchter haben, haben bereits mehrere Patenschaften für Kinder in Rumänien. Doch neben Spenden wollte das Ehepaar schon länger mal selbst Hand anlegen. Das Projekt in Hadha haben sie mit Bedacht ausgewählt, weil ihnen wichtig ist, dass ihre Hilfe den Menschen nachhaltig nützt.

Der Schulbau wird von der deutschen Hilfsorganisation Ora-Kinderhilfe gefördert, über die auch die Patenschaften der Vierecks laufen. In Prospekten warb Ora für Spenden für Hadha. Freiwillige vermittelt die Organisation eigentlich nicht, auch vor Ort hat sie keine Mitarbeiter. Doch die Baumbacher ergriffen selbst die Initiative und schlugen Ora vor, nach Äthiopien zu fliegen. Die Hilfsorganisation war begeistert. „Für uns ist das etwas ganz Neues – für Ora aber auch“, sagt Andrea Viereck.

Ora kooperiert mit einer äthiopischen Nichtregierungsorganisation, die den Schulbetrieb langfristig unterstützen will. Geleitet wird sie von einem Mann, der selbst aus dem Dorf stammt. „Deswegen sind wir sicher, dass die Hilfe aus Deutschland dort auch in Zukunft zuverlässig ankommen wird“, sagt Andrea Viereck.

Hintergrund: So können Sie das Projekt unterstützen

Dem Ehepaar Viereck ist wichtig zu betonen, dass ihr Äthiopien-Aufenthalt nicht über Spendengelder finanziert wird. „Wir bezahlen Flüge, Ausrüstung und Verpflegung selbst“, sagt Andrea Viereck. Sie nimmt auch keine Spenden für das Projekt entgegen. Das solle ausschließlich über das offizielle Ora-Spendenkonto laufen. Wie Sie helfen können, erfahren Sie im Internet unter www.ora-kinderhilfe.de. Die Berichte von Andrea Viereck können Sie auf ihrem Blog www.teeundtinte.de lesen. Dort hat sie auch schon ausführlich über die Reisevorbereitungen geschrieben.