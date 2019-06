Pfingstkirmes im Obergude – das ist Tradition im oberen Gudetal. Ein Höhepunkt war der Festzug am Sonntag.

Die Kirmesparade lockte auch in der 26. Auflage wieder viele Besucher in die Ortsmitte, die schon an den Zwischenstopps der Oligarchen-Nichte aus Russland ihren Spaß hatten.

+ Rosige Zukunft: Der Bürgerbus soll ins Gudetal kommen.

Die mit einigen Millionen ausgestattete Nichte aus dem Osten, die schon Österreichs Vizekanzler Strache zu Fall gebracht hatte, hatte einen eindeutigen Auftrag der Brandschützer: „Die Grünen sind momentan zu dicke da, wir schicken Habeck zum Video nach Ibiza.“ Für einen Bürgerbus in der Gemeinde Alheim machten sich die Landfrauen stark. Ein geeignetes Fahrzeug aus Spangenberg, das auf acht Sitzplätze abgespeckt ist, stellten sie im Kirmesfestzug mit der Ankündigung vor: „Schluss mit Fahrrad, Rollator und Co, der Bürgerbus kommt und wir sind froh!“ Als kinderfreundlicher Wolf im Kleid der Großmutter gehörte einmal mehr Fritz Schäfer zu den Akteuren im farbenprächtigen Lindwurm. Viel Glanz verbreiteten die Kinder und ihre Begleiter von der Spielplatz AG. Ihr Thema war das Insektensterben, allerdings mit der Feststellung: „Doch in Gude brummen die Bienchen gerne.“ Weitere Beiträge waren zum Beispiel die Maus mit Haaren und die Jagd nach den Schilderdieben. Ausrichter der Pfingstkirmes in Obergude war der Schützenverein Gudetal, für den Stefan Haag den Festzug mit der Vereinsfahne, den Kirmesburschen und -mädchen sowie dem amtierenden Königspaar anführte.