Erdbeere hielt Frost stand: Ernte in Niederellenbach läuft gut

+ © Foto: V. Fischer Zehn Kilogramm süße Erdbeeren: Feldbetreiber Bernhard Blackert (links) wiegt die gepflückten Früchte von Marco Reimer aus Asmushausen. Seine Großmutter wollte Erdbeermarmelade kochen. © Foto: V. Fischer

Niederellenbach. Die Erdbeerernte ist gerade in vollem Gange – so auch auf dem Feld des Familienbetriebs Blackert in Niederellenbach.