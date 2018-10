Andrea Taylor aus Niedergude hat auf ihrem Hof eine Apfelbörse organisiert

Niedergude. Stück für Stück erschließt Andrea Taylor die Gärten des Gudetals – und weiße Flecken auf der Apfel-Landkarte verschwinden. Jetzt hat sie eine Apfelbörse organisiert.

Seit mehreren Jahren schon interessiert sich die 61-Jährige für alte Apfelsorten in ihrer Umgebung. Mit einer vierwöchigen Apfelbörse auf ihrem Hof in Niedergude am Friedhofsweg will sie ihr Wissen nun erweitern und alle anderen an der Vielfalt teilhaben lassen.

Körbe, Eimer und Schalen voller saftiger Früchte verschiedenster Farben, Formen und Größen reihen sich in der alten Scheune aneinander. „Geheimrat Dr. Oldenburg“, „Roter Danziger Kant“ oder „Gloster“ lauten die Beschriftungen dazu, und dazwischen stehen überall Papptafeln mit der Aufforderung: Bitte probieren.

Die Sorten kennenlenernen

Vier Mal schon fand, initiiert von Andrea Taylor und mithilfe der Landfrauen organisiert, ein Apfelfest in der Gudetalhalle in Niedergude statt. Diesmal hat Taylor das Apfelfest auf ihren Hof verlagert. Der Grund: Einen Monat lang sollen alle Interessierten die Gelegenheit haben, die Apfelschau um eigene Sorten zu erweitern und die schon Vorhandenen kennenzulernen. Über 60 Sorten hat Andrea Taylor schon gesammelt. Ausgangspunkt von Taylors Engagement war ihr Interesse für alte Apfelbäume im eigenen Garten. Inzwischen weiß sie, dass dort unter anderem ein rheinischer Winterrambur und eine Rote Sternrenette wachsen, und dass die Vielfalt an Sorten in den Gärten der Umgebung riesengroß ist. „Das muss man erhalten“, sagt sie. Gerne sucht sie in freier Natur Zufallssämlinge und entdeckt so manchmal unverhofft richtig gut schmeckende Äpfel.

Apfelkundlerin vor Ort

Am vergangenen Wochenende lud Taylor zum Fest auf den Hof, wo auch die Apfelkundlerin Lissy Mihaly wartete. Diese begutachtete zahlreiche Äpfel und wies so manchen Besucher auf Details hin, die dem Laien entgehen.

Erstaunt zeigte sie sich über Niederguder Äpfel der Sorte „Westfälischer Gülderling“, die gelbe, grüne, orangene und weiße Farbtupfer haben und bei genauerem Hinsehen zehnkantig sind. Dieser Apfel sei im Westfälischen sehr beliebt und käme hier eigentlich gar nicht vor. Mihaly: „Wer weiß, wer hier einmal wild herumveredelt hat.“

Die Apfelbörse ist unter der Woche immer abends von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende ist sie von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Dann gibt es auch Kaffee und – natürlich – Apfelkuchen.