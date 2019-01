Mönch Lancellotus ist Urvater vieler Heinebacher

Alheim – Zahlreiche Familien aus Heinebach stammen von einem Franziskaner-Mönch namens Lancellotus Lennepp ab. Ulrich Häde hat das in Chroniken der evangelischen Kirche erforscht.

Analysiert hat die historischen Aufzeichnungen der 58-jährige Ulrich Häde, der aus Heinebach stammt und mittlerweile in Frankfurt an der Oder lebt und dort an der Universität arbeitet. Der Hobby-Ahnenforscher ist sich sicher: „Lancellotus Lennepp ist auch mein persönlicher Vorfahre.“

Zuerst stieß er auf einen gewissen Johannes Schäfer, der den Unterlagen zufolge um Weihnachten im Jahr 1722 in Heinebach geboren wurde. „Seine Eltern gehören zu den alteingesessenen Heinebacher Familien wie Schäfer und Gleim“, berichtet Häde. Die Schäfers sind auch unter dem Namen Schäffer, Scheffer oder Schefer mindestens seit dem 16. Jahrhundert in Heinebach nachweisbar. Um 1744 hat Johannes Schäfer eine Anna Catharina Lennepp geheiratet. Von ihren sieben Kindern gründeten fünf später eigene Familien. Anna Catharina Lennepp stammte aus Iba. Sie wurde dort 1724 geboren und starb 1789 in Heinebach, fand Ulrich Häde heraus. Ihr Vater, Dietrich Lennepp (1693-1725), war der Sohn des 1656 in Iba geborenen Handwerksmeisters Jacob Lennepp.

+ Ulrich Häde © Heide Fest

Und dessen Vater Lancellotus war früher Franziskaner-Mönch. „Er soll 1649, kurz nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, evangelisch geworden sein und 1650 in Hersfeld Catharina Amelung geheiratet haben“, berichtet Häde weiter. Lancellotus wurde Pfarrer in Obergeis, wechselte 1652 nach Iba.

„Die Herkunft des Mönchs, der vermutlich irgendwann zwischen 1610 und 1630 geboren wurde, ist nicht bekannt.“ Der Mönch selbst erwähnt sich im Kirchenbuch von Iba ohne Nachnamen. Erst im Eintrag des Nachfolgers und Schwiegersohns (Johann Philipp Croll) im Jahr 1672 taucht erstmals der Name Lennepp auf. „Vielleicht deutet er auf die Herkunft aus Lennep, einen Bezirk der Stadt Remscheid, hin“, vermutet Häde. Allerdings lässt sich Lennepp ebenso als Nachname nachweisen, etwa in Münster und Kassel, wo es im frühen 18. Jahrhundert einen Fürstlich-Hessischen Bauverwalter Henrich Lennepp gab, dessen Enkel später eine Zeit lang in Melsungen lebte.

„Woher auch immer Lancellotus Lennepp kam, seine Nachkommen finden sich heute noch zahlreich in Heinebach und Umgebung“, sagt Häde. Sie heißen nicht nur Schäfer, sondern auch Albrecht, Becker, Bierwirth, Brehm, Frankfurth, Freitag, Griese, Häde, Häger, Heckmann, Kleinschmidt, Krause, Limmeroth, Martin, Mergard, Möller, Rehwald, Reidelbach, Salzmann, Sandrock, Stöhr, Viereck, Wagner, Weitzel, Wiegand oder Wolf.

Spätere Spuren des Mönchs führen auch nach Hönebach und Konnefeld. Die Nachfahren heißen laut Häde heute Herwig, Hellmar, Köhler oder Schaub.

Ahnenforschung sei früher ein mitunter zähes Hobby gewesen, sagt Ulrich Häde. „Seitdem die Kirchen dazu übergegangen sind, ihre Kirchenbücher nach und nach zu digitalisieren und ins Internet stellen, ist es aber wesentlich einfacher geworden, die eigenen Vorfahren zu recherchieren“, so der 58-Jährige. Fündig geworden ist er unter anderem auf dem Internetportal Archion, einer Homepage der evangelischen Kirche, die dort rund 80 000 Kirchenbücher hochgeladen hat. Die Nutzung des Portals ist kostenpflichtig. www.archion.de