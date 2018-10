Mit Aribert Kirch unterwegs auf Über-Land-Fahrt

Heinebach. Am 28. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Wir stellen die sieben Direktkandidaten des Wahlkreises 10 (Rotenburg) vor. Diesmal ist es Aribert Kirch von der FDP aus Heinebach.

Wer zu Aribert Kirch ins Auto steigt, hat in der Regel keine langweilige Fahrt vor sich: Der Fahrlehrer aus Heinebach kennt so gut wie jede Ecke in seinem Wahlkreis. Vieles gefällt ihm, einiges ärgert ihn – erzählen kann er zu so gut wie jedem Ort entlang der Tour etwas. Gerade ärgert er sich.

Mit dem Fahrschul-Golf geht es durch den Wald bei Heinebach und Kirch wünscht sich, dass er ein geländetauglicheres Fahrzeug genommen hätte. In der Nähe der Ellistanne zeigt er aus dem Fenster, durch das immer noch die Sturmschäden zu sehen sind, die Friederike hinterlassen hat. „Das beudetet noch viel Arbeit“, kommentiert der 61-Jährige das Bild.

Die erste Station der Fahrt ist der Spangenberger Stadtteil Metzebach. Von dort ist die Katzenstirn im Stölzinger Gebirge besonders gut zu sehen. Die dort geplanten und fast 240 Meter hohen Anlagen sind etwas, über das sich der FDP-Kandidat besonders gut ärgern kann. Die Bürgerbeteiligung beim Genehmigungsverfahren ist für ihn Augenwischerei: „Das sind drei dicke Aktenordner mit Gutachten, welcher Bürger kommt in die Verwaltung und sichtet die?“

Es geht weiter in Richtung Bebra, in Obergude nimmt Kirch kurz den Fuß vom Gas, um auf die neugestaltete Dorfmitte hinzuweisen – ein Zeichen für die Dorferneuerung in Alheim. Politik, die vor Ort etwas bewegt, gefällt ihm. Schnell kommt das Gespräch dann auf Kirchs Lieblingsthema: Dass der ländliche Raum immer mehr von Leuten gestaltet wird, die eben nicht vor Ort wohnen. Die drei „B“ der Fremdbestimmung fallen: Brüssel, Berlin – Bad Hersfeld. Warum will er politisch weg aus Heinebach und für die FDP in den Landtag? „Ich bringe den ländlichen Raum nach Wiesbaden“, sagt er.

Bereits als 15-Jähriger machte Kirch in Heinebach Politik für die Jusos in der SPD. „Das war eine Jugendsünde“, sagt der 61-Jährige heute mit einem Schmunzeln. Über seine Berufswahl sagt der Fahrschulbesitzer: „Ich bin kein Typ für einen Chef.“ Kirch zählt Autos zu seinen Hobbys, wollte schon immer selbstständig arbeiten und sieht Heinebach als seine Heimat. Dort fehlte eine Fahrschule, die Entscheidung war also eine geplante Herzensangelegenheit – typisch für Kirch, der Wolfgang Kubicki als Vorbild nennt und auch Mal „gaga“ sagt, wenn er etwas unverständlich findet. Seine Fahrschule gibt es seit 33 Jahren, er hatte knapp 6000 Schüler: „Wenn die mich alle wählen, habe ich gute Chancen.“

Die Fahrt über Land endet am Bahnhof in Bebra, vor der ehemaligen Prüfstelle des TÜV. Seit der Schließung müssen Fahrschüler für die schriftliche Prüfung nach Bad Hersfeld: „Wenn sich alles in der Kreisstadt konzentriert, ist das schlecht für den ländlichen Raum“, sagt Kirch. Bürokratie und Zentralisierung sind die Gründe, warum er seit vier Jahren wieder politisch aktiv ist. Bei der Kommunalwahl 2016 holte er mit der neu aufgestellten FDP in Alheim 13,2 Prozent. Aus dieser Zeit stammt auch sein Glücksbringer, die Wahlkampf-Weste. Sie wird bis zum 28. Oktober immer mehr zu einer zweiten Haut werden.

Zur Person

Aribert Kirch (61) ist in Gelsenkirchen geboren – damit schlägt sein Fußballer-Herz von Haus aus für Schalke („Wenn ich Dortmund-Fan geworden wäre, hätten meine Eltern mich zur Adoption freigegeben“). Seine sportliche Leidenschaft gilt allerdings dem Handball – und damit der MT Melsungen. Er wuchs in Heinebach auf und machte sein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung in Melsungen. Nach zwei Jahren als technischer Offiziersassistent auf einem Tankschiff absolvierte er die Ausbildung zum Fahrschullehrer und eröffnete anschließend eigene Fahrschulen in Alheim, Bebra und Rotenburg. Seit 2016 ist er Erster Beigeordneter der Gemeinde Alheim, zudem ist er der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende seiner Partei und im Bezirksvorstand für Nord- und Osthessen. Aribert Kirch ist seit 25 Jahren mit seiner Frau Heike verheiratet.

Kandidaten kurz und knapp

1. Die Breitbandversorgung ist...unverzichtbar, um die Attraktivität des ländlichen Raumes zu stärken.

2. Die ärztliche Versorgung verbessere ich, indem ich...mich weiterhin im Verein Pro Region im Fachforum Gesundheit einbringe.

3. Die Abschaffung der Straßenbaubeiträge finanziere ich durch...Landesmittel, im Gegenzug kann die eine oder andere Förderung gestrichen werden.

4. Die Polizei im Kreis muss...so bleiben wie sie ist.

5. Unsere Kinder bekommen in der Schule...keine Schulmilch mehr, das muss sofort wieder geändert werden.

6. Die Feuerwehren müssen in der Zukunft...für ihr ehrenamtliches Engagement weiterhin ordentlich ausgestattet werden.

7. Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn ich…ein zweistelliges Ergebnis erreichen kann.

8. Wenn ich mal keine Politik mache, dann…hole ich meinen Oldtimer aus der Garage.

9. In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten…das, was der Koch empfiehlt.

10. Als Lesestoff besonders beeindruckt hat mich in letzter Zeit… „Vom Einfachen das Beste“ von Franz Keller.

11. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich…meine Freunde ins Kanzleramt einladen.

12. Diese Marotte würde ich mir am Liebsten abgewöhnen: Von gutem Essen zu viel zu essen.

13. Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: gesellig, gastfreundlich und unternehmungslustig.