Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall zwischen Nieder- und Oberellenbach

Alheim. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad kam es am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr auf der K67 zwischen den Alheimer Ortsteilen Niederellenbach und Oberellenbach.

Ein Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Oberellenbach und überholte in einer Rechtskurve einen PKW, der hinter einem Lastwagen fuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine, schleuderte und stürzte.

Im weiteren Verlauf prallte er gegen die Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Die Kreisstraße 67 musste während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Von Yuliya Krannich

Rubriklistenbild: © Wolfgang Runge/dpa