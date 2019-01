Neujahrsempfang: Alheim präsentiert sich als lebendige Gemeinde

Heinebach. Die Gemeinde Alheim ist mit einer Feier ins neue Jahr gestartet, die unterhaltsam war, aber auch Botschaften vermittelte.

Wer den Neujahrsempfang in Alheim besucht, weiß danach: In dieser Gemeinde mag viel los und viel möglich sein – außer, dass ein Fest zum Jahresstart zu kurz kommt. Nach drei Stunden mit Ehrungen, Präsentationen und Musikbeiträgen klang die Feier am späten Mittwochabend bei Schmalzbrot, Gürkchen, guten Gesprächen und Alheimer Eierlikör aus.

Was die Gemeinde im Jahr 2019 braucht? „Ideenreichtum, Elan und Einsatzwillen“, so Georg Lüdtke. Wohl auch mit Blick auf das volle Programm fasste der Bürgermeister sich kurz: Nach gut 20 Minuten war seine Rede vorbei. Da war die für Alheim typische Präsentation mit Bildern und der Presseschau aus dem Vorjahr gerade einmal bei den Sommermonaten angekommen. Lüdtke warb besonders für die interkommunale Zusammenarbeit und schickte ermutigende Worte an alle „Zubraner“.

Die musikalische Eröffnung der Veranstaltung lag in Kinderhänden: „Liebe Leute aus ganz Alheim kommt herbei“, sangen die Schüler der Klassen zwei bis vier der Lindenschule auf die Melodie von „Bruder Jakob“. Unterstützt wurden sie vom Schulchor, der Martin-Luther-Schule – und dem eifrigen Zupfen und Streichen ihrer Mitschüler auf den mitgebrachten Instrumenten. Die Aufforderung hätte es nicht gebraucht: Der Saal im Haus der Generationen war proppenvoll und spendete den jungen Musikern viel Beifall.

+ Den Ehrenbrief erhielt Mathias Knoch - auf dem Foto zu sehen mit Ehefrau Petra. © Clemens Herwig

Ebenfalls zu Gast in Alheim: Alexander Gerst – zumindet per YouTube-Video. Marc Heinzerling, Vorsitzender des Parlaments, ließ Deutschlands Lieblings-Astronaut aus 400 Kilometern über der Erdoberfläche eindringliche Worte zu Nachhaltigkeit sprechen – und schickte eigene über Toleranz hinterher. Eine Daumenregel für die Gestaltung der Wünsche zum neuen Jahr gab es obendrauf: Die Teilnahme an einem Marathon? „Das ist ein kleiner Wunsch.“ Besagten Marathon in unter vier Stunden laufen? „Ein großer Wunsch“, den sich Heinzerling nur knapp nicht erfüllen konnte. Vier Stunden und zehn Minuten brauchte er bei seinem 15. Lauf. Ein Alheim-Shirt bekam er trotzdem.

+ Für den musikalischen Einsatz sorgten die Kinder des Schulprogramms "ZusammenSpiel Musik". © Clemens Herwig

„Du hast es geschafft“, kommentierte Andre Hildebrand, der wie Tim Salzmann und Jannis Deubener für seine Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft des Selbstverteidigungssports Esdo geehrt wurde. Nichts für seine Garderobe, dafür aber den Landesehrenbrief bekam Mathias Knoch: In der Amtszeit des langjährigen Vorsitzenden des SV Osterbach hatte sich unter anderem die Mitgliederzahl verdoppelt. Stellvertretend für Landrat Dr. Michael Koch überreichte Kreisbeigeordneter Heinz Schlegel die Auszeichnung.

Noch mehr Programm

"Wir singen was wir glauben“ schickte Leiter Jakob Penner dem Auftritt der Christlichen Gemeinde Heinebach voraus. So lobten etwa Katharina und Mia Westvater dann auch Christi Geburt zu Leonard Cohens „Halleluja“. Das Publikum schnell auf seiner Seite hatte Dr. Christian Höftberger von Asklepios. „Ich bin als Entwicklungshelfer in diesem schönen Land“, so der gebürtige Österreicher. Sprachs, erntete Lacher und warb um Vertrauen für das medizinische Versorgungszentrum in Heinebach. Weit über die Gemeindegrenze führte der Vortrag von Andrea und Konrad Viereck – sie erzählten vom Bau einer Schule in Äthiopien.