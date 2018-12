+ Der Alheimer Pflege Service bietet Pflege und Serviceleistungen aus einer Hand an. Ansprechpartner des Unternehmens sind Firmeninhaberin Alma Andriuskeviciene (von links) und Geschäftsführer Werner Klinder. Foto: APS/Repro: Herbert Vöckel

Hilfe und Pflege zu Hause bietet der Alheimer Pflege Service an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die Unterstützung im Alter benötigen und dabei in ihrem eigenen Umfeld – Haus oder Wohnung – verbleiben wollen.