Alheims Bürgermeister Andreas Brethauer im 100-Tage-Interview: „Vieles ist kein Sprint, sondern ein Marathon“

Von: Carolin Eberth

Teilen

Für neue Strukturen und Abläufe im Rathaus will Alheims Bürgermeister Dr. Andreas Brethauer sorgen. © Carolin Eberth

Ein Bürgermeister hat 100 Tage Zeit, um in seinem Amt anzukommen. Dann fallen bei Bedarf die Samthandschuhe. Für Alheims Rathauschef Dr. Andreas Brethauer (SPD) ist die Frist rum.

Alheim – Wir haben mit dem 41-Jährigen über seine neuen Aufgaben und seine Pläne für Alheim gesprochen – und darüber, was besser laufen könnte.

Herr Brethauer, wenn Sie nur drei Worte verwenden dürfen, um die ersten 100 Tage im Amt zu beschreiben, dann wären das ...?

Produktiv, gemeinsam und schön.

Wie lief die Einarbeitung in die Amtsgeschäfte?

Ich konnte mir ja schon während der Vertretungszeit einen gewissen Einblick verschaffen. Nun kann ich mich aber noch intensiver mit den Dingen beschäftigen – und das läuft gut.

Was haben Sie als Erstes im Amt in Angriff genommen?

Als erstes habe ich damit begonnen, die Organisationsstrukturen der Verwaltung zu analysieren, um mir eine gute Arbeitsgrundlage für die Zukunft aufzubauen. Da habe ich mittlerweile schon erste Anpassungen vorgenommen. Auch Kanban – vereinfacht gesagt eine Art digitales Ticketsystem – habe ich eingeführt, um die Abläufe zu verbessern und unsere Arbeit transparenter zu gestalten. Das wird in der Verwaltung und mit den Ortsbeiräten auch schon praktiziert. Wenn wir Erfahrungen damit gesammelt haben, werde ich es auch im Gemeindevorstand und in der Gemeindevertretung einführen.

Was verlief in den ersten Monaten besonders gut?

Ich konnte einige Projekte und Aufgaben, die aufgrund der Verwerfungen in den vergangenen Jahren mittlerweile zeitkritisch geworden sind, zusammen mit den Mitarbeitern der Gemeinde Alheim auf den Weg bringen – wie beispielsweise das Projekt Hessenallee. Die gemeinsame Arbeit – ob nun im Rathaus, mit dem Bauhof, den Kitas oder in der Fraktion – macht mir viel Spaß. Auch mit unseren Nachbarkommunen bin ich bereits in einen guten und vielversprechenden Austausch getreten.

Und was lief vielleicht auch nicht so gut? Haben Sie irgendwelche verborgenen Probleme entdeckt?

Ich habe viele Ideen für Veränderungen und möchte gerne zügig vorankommen mit deren Umsetzung. Da musste ich noch realisieren, dass vieles in diesem Geschäft eben kein Sprint, sondern auch mal ein Marathon ist. Gerade bei den kleinen, alltäglichen Problemen kann ich aber oft schnell etwas bewirken.

Was liegt momentan auf ihrem Schreibtisch ganz oben?

Unsere Straßen sind zum Teil in einem desolaten Zustand, wie zum Beispiel im Gudegrund. Das muss ich angehen. Auch die Gründung einer Energiegenossenschaft und die Richtlinie für mehr Bürgerbeteiligung möchte ich zeitnah umsetzen. Für den Juli habe ich mir auch vorgenommen, mal einen Tag in den Kitas zu hospitieren, um den Alltag mit seinen Herausforderungen besser zu verstehen. Ansonsten steht noch ein Besuch in unserer Partnergemeinde Zandhoven in Belgien oben auf meiner Agenda.

Was steht 2023 noch Wichtiges auf der Alheimer Agenda?

Der Auftrag für die Neugestaltung der Hessenallee ist mittlerweile vergeben. Da rechnen wir mit der Umsetzung bis Ende des Jahres. Dann soll der Ausbau der Kitas ebenfalls zeitnah umgesetzt werden, nachdem die Beschlüsse nun stehen. Und dann steht noch der Ausbau der B83 im kommenden Jahr an. Ende des Jahres habe ich mich außerdem zur Fortbildung „Bürgermeister als Eheschließungsstandesbeamte“ angemeldet, ich kann dann also auch bald Trauungen durchführen.

Wie hat sich ihr Leben als Bürgermeister in den vergangenen 100 Tagen verändert?

Zunächst mal kann ich mich nun zu 100 Prozent auf die Arbeit als Bürgermeister konzentrieren. Ich bin gewählt, habe keinen zweiten Job mehr, über den ich meinen Lebensunterhalt bestreite, und der Wahlkampf ist vorüber. Neu ist für mich auch gewesen, dass ich nun überall in der Region direkt erkannt und angesprochen werde.

Vermissen Sie auch Ihren alten Beruf als Projektmanager in der Forschung und Entwicklung?

Natürlich habe ich meinen ursprünglichen Beruf gerngehabt, ich möchte die Fähigkeiten und Kenntnisse aus dieser Zeit nun auch in meiner neuen Aufgabe einbringen. Digitalisierung und Energie sind hochaktuelle Themen und Projektmanagement ist auch hier mein tägliches Brot. Auch den Kontakt zur Hochschule Fulda und zu meiner alten Firma halte ich weiter. Vielleicht entsteht sogar noch ein gemeinsames Projekt mit der Gemeinde Alheim im Bereich der Wasserversorgung.

Lange verging keine Parlamentssitzung ohne das Thema, nun ist es still um den Niederellenbacher See geworden. Wie ist hier der Stand der Dinge?

Ich denke, es ist auch gut, dass das Thema jetzt mit einer gewissen Ruhe und im Sinne aller abgearbeitet wird. An diesem Prozess sind alle Interessensgruppen beteiligt. Allerdings wird es noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, denn die Mühlen deutscher Bürokratie mahlen bekannterweise langsam. Es muss zunächst mal ein neues Gutachten zur Gefahrenlage am See vorhanden sein, bevor man meiner Meinung nach in der Sache weiterkommen und der See am Ende für die Öffentlichkeit frei gegeben werden kann.

Ebenfalls heiß diskutiert wurde im vergangenen Jahr über die Kita-Krise in Alheim. Sind die Probleme nun aufgearbeitet worden und haben sich die Wogen geglättet?

Ich denke, das ist ein laufender Prozess, bei dem man nicht sagen kann, dass an einem Punkt alles abgeschlossen ist. Wir arbeiten Probleme ab, sprechen transparent mit den Beteiligten in den Kitas darüber und sind so auf einem guten Weg.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Alheimer Fraktionen? Empfinden Sie, dass sich die Stimmung im Parlament verbessert und beruhigt hat?

Alle Alheimer Fraktionen werden von mir auf dem aktuellen Stand der Dinge gehalten. Und auch mein Gesprächsangebot ist an alle Fraktionen weiter aktiv. Ich war auch schon in fast allen Fraktionen zu Gast in einer Sitzung. Bürgermeister zu sein heißt für mich, neutral auf alle Fraktionen zuzugehen und so mit allen gut zusammenzuarbeiten.

Beim Lesertreff der HNA hat ihr Konkurrent Martin Stückrad Ihnen Unterstützung angeboten. Haben Sie diese in Anspruch genommen? Besteht noch Kontakt zwischen Ihnen?

Wir hatten uns nach der Wahl noch zweimal getroffen und kurz gesprochen. Zu einem ausführlicheren Gespräch hat bisher allerdings noch keiner eingeladen. Das hat zeitlich noch nicht gepasst, aber dafür findet sich bestimmt noch eine Möglichkeit.

Sie hatten im Wahlkampf gesagt, dass Sie eine Genossenschaft entwickeln möchten, die Alheim regenerativ mit Energie versorgt und energieautark macht – unter Beteiligung aller interessierten Bürger. Haben Sie ihr Herzensprojekt, wie Sie es damals nannten, schon in Angriff genommen?

Ja, das habe ich tatsächlich. Ein solches Projekt benötigt allerdings eine gute Vorplanung. Daher war es um das Thema bisher etwas ruhiger. Ich werde aber immer wieder auch von Bürgern danach gefragt – der Wunsch nach einer solchen Genossenschaft ist in Alheim absolut vorhanden. Ich habe mittlerweile einen ersten Satzungsentwurf und ein Strategiepapier entwickelt. Damit werde ich nun mit den Gremien ins Gespräch gehen.

Nach 100 Tagen im Amt: Welches Zwischenzeugnis würden Sie sich selbst ausstellen?

1+ mit Fleißbienchen (lacht). Nein, im Ernst, nach nur 100 Tagen gibt es sicher noch einiges dazuzulernen. Ich habe aber nichts von meiner Motivation verloren.

Angenommen, eine gute Fee gewährt Ihnen zum Start ins erste Jahr als Bürgermeister drei Wünsche. Welche wären das?

1. Ein schuldenfreies Alheim.

2. Eine Bundes- und Landesregierung, die die Probleme der Menschen an der Basis versteht. Da wird zum Beispiel auf der einen Seite eine regionale, nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung gewünscht, auf der anderen Seite setzt man den Erzeugern aber den Wolf vor die Tür. Da fehlt mir der Sinn für die Realität.

3. Dass meine Tage 48 Stunden lang sind (lacht).

(Carolin Eberth)