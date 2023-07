Kraftvoller Auftakt fürs sechste Haune-Rock-Festival in Odensachsen

Von: Tamsyn Axt-Bäuml

Blasmusik in neuem Gewand: Die Musiker von Maddabrasska aus dem Hünfelder Land begeisterten das Publikum als Opening-Act am Donnerstag. © Tamsyn Axt-Bäuml

Seit Donnerstag läuft die sechste Ausgabe des Haune-Rock-Festivals in Odensachsen.

Odensachsen – Bereits am Mittwoch waren die ersten Festivalbesucher angereist und seit der Opening-Party der Camperlounge mit DJ Mosquito, den Haunetones und Red Carpet wird der 180-Seelen-Ort mit Musik beschallt.

Egal ob in der Camperlounge, auf einem der drei Zeltplätze oder direkt von der Bühne – an jeder Ecke ist Rock zu hören. Musikalisch stimmen sich die Haunerocker schon kräftig auf die Gruppen ein, die später noch auf der Bühne erwartet wurden.

Die Wartezeit vertreiben sich die Camper mit Aktivitäten wie Wikingerschach, Volleyball oder zwischen den Zelten aufgesprühten Hüpfspielen

Den Auftakt auf der Bühne machten die Lokalmatadoren aus dem Hünfelder Land von „Maddabrasska“. Mit einem Mix aus Brass, Hip-Hop und Pop bringen die neun Musiker aus der Rhön Blasmusik auf die Rockbühne. Mit eigenen Songs wie Raumzeitkontinuumzebra, Kunnigunde oder Die Berg ruft begeistern sie die ersten Zuschauer. Diverse Coverversionen vervollständigen den gelungenen Auftakt im Valley of Rock.

Mit „Die Rappelkiste“ ist die nächste lokale Band dabei, die schon in den vergangenen Jahren beim Haune-Rock auf der Bühne stand. Doch viel mehr ist es eine Band aus den eigenen Reihen, zwei der fünf Musiker sind Teil des Orga-Teams, gemeinsam liefern sie den Festivalbesuchern klassische Rock-Cover.

Aber aus ganz Deutschland reisen Bands für das Event an. Mit Smile and Burn ist auch die Bundeshauptstadt vertreten. Im Gepäck hat die Punkband Songs aus 15 Jahren Bandgeschichte, sowohl auf englisch als auch deutsch – entschieden sie sich doch vor einigen Jahren umzuschwenken.

John Diva & the Rockets of Love holten die 1980ere Jahre auf die Bühne. © Tamsyn Axt-Bäuml

Alte Bekannte im Haunetal sind die Düsseldorfer von Kopfecho. Die fünfköpfige Band mit Frontfrau Amy ist bereits länger vor Ort und die Sängerin schon für einen kleinen Festivalfilm auf den Zeltplätzen unterwegs gewesen. War die Powerfrau im letzten Jahr noch eine der wenigen weiblichen Akteure auf der Bühne, finden sich in diesem Jahr mit Tyna, Headliner Grosstadtgeflüster, Janiz und den Dead End Kids gleich einige Frauen im Line Up wieder.

Mit John Diva and the Rockets of Love wehte ein Hauch von Haarspray und 80er Jahre durch das Valley of Rock. Im Gepäck: ihr schweißtreibender 80s-Rock mit tief hängender Gitarre, fest gewickeltem Bandana und 100 Posen pro Minute, so heißt es in einer Pressemitteilung der Band, der sie über 60 Minuten vollends nachkam.

Den Abschluss machten die Hamburger von Terra Atlantica. Hier kommt Seemannsfeeling auf, passend dazu setzte ein kurzer Regenschauer ein, was aber den harten Kern der Festivalbesucher allerdings nicht abschreckte. Als Power Metal bezeichnet die Band ihren Stil und der Name ist Programm. Mit Liedern wie Across the sea of time, Mermaids’s Isle, Pirate Bay, Take us home entführen die Musiker die Zuhörer im Valley of Rock in die Welt des versunkenen Atlantis. (Tamsyn Axt-Bäuml)