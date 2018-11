Altenpflegeschulen in Rotenburg und Hersfeld arbeiten zusammen

Die Altenpflegeschulen des Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf in Rotenburg und der Ludwig-Fresenius-Schulen in Bad Hersfeld werden künftig zusammenarbeiten.

„Unser Ziel ist es, künftig gemeinsam auszubilden und die bisherige Ausbildung in der Altenpflege sowie ab 2020 nach dem neuen Pflegeberufe-Gesetz zukunftsfähig aufzustellen“, erklärt die Vorstandsoberin des Evangelischen Diakonievereins, Constanze Schlecht.

Wirtschaftlich und gesellschaftsrechtlich würden beide Partner selbstständig bleiben – inhaltlich und in der Praxis aber arbeiten beide Einrichtungen künftig als ein Gemeinschaftsbetrieb, das heißt als eine Schule, zusammen. Hintergrund für diesen Schritt ist laut Pressemitteilung, dass es ab 2020 den neuen Beruf Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann geben wird. „Dann wird generalistisch ausgebildet – es wird also nicht mehr zwischen Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege unterschieden“, erklärt Oberin Schlecht.

Zudem sei das Gesetz beziehungsweise die Finanzierung der Ausbildung so angelegt, dass größere Schulen erforderlich seien. Die Altenpflegeschule an der Hainstraße 7 in Bad Hersfeld soll Hauptstandort werden, die Schule am Rotenburger Kreiskrankenhaus wird Außenstelle. (red/pgo)

