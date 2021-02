Amazon: Unternehmen will Lieferanten per Kamera überwachen - Datenschützer fassungslos

Lieferanten von Amazon sollen bei ihrer Arbeit gefilmt werden. Arbeitsschutz-Organisationen und Datenschützer üben harte Kritik.

Bad Hersfeld - In den USA sollen Paketzusteller des Unternehmens Amazon künftig in ihren Lieferwagen mithilfe von Videokameras überwacht werden. Wie eine Sprecherin des Konzerns gegenüber der internationalen Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) bestätigte, habe man „kürzlich damit begonnen, eine Sicherheitstechnologie in unserer Flotte zu installieren, die auf Kameras basiert“.

Diverse US-amerikanische Medien hatten im Vorfeld über den geplanten Schritt berichtet. Während Amazon den Schritt als notwendig ansieht, um den Lieferanten einen besseren Schutz zu gewährleisten, reagieren Arbeitsschutz-Organisationen mit harscher Kritik. Ob Amazon-Lieferanten aus Bad Hersfeld in Zukunft ebenfalls betroffen sind?

Amazon: Videokameras sollen Fahrer schützen - Technologie bald auch in Bad Hersfeld?

Die Technologie der Kameras basiere auf Künstlicher Intelligenz und gebe während der Fahrt Warnhinweise an die Lieferanten, während diese auf der Straße unterwegs seien. Wie es in einem internen Video heißt, sollen auf diese Weise Unfälle reduziert werden. Amazon bestätigte inzwischen die Echtheit des Videos, welches zuvor in den US-Medien kursiert war. Bislang ist nicht bekannt, ob die Neuerung auch für deutsche Lieferanten, beispielsweise in Bad Hersfeld, gelten soll.

Wie es weiter in dem internen Video heißt, seien die Kameras mit mehreren Objektiven ausgestattet und filmen sowohl die Straße als auch den Fahrer. Ton werde allerdings nicht aufgenommen, auch soll nichts „live“ gesendet werden, sodass sich niemand einschalten oder während den Auslieferungen zuhören könnte. Laut Senior Managerin Karolina Haraldsdottir könne nur „eine begrenzte Zahl an autorisierten Menschen“ auf die Aufnahmen zugreifen.

Datenkrake Amazon? In den USA müssen sich Lieferanten des Konzerns darauf gefasst machen, bei ihrer täglichen Fahrt künftig gefilmt zu werden. Deutsche Standorte wie in Bad Hersfeld sind nicht betroffen. (Symbolbild)

Kritik an Amazon führte in der Vergangenheit mehrfach zu Streiks in Bad Hersfeld

Mehrere Arbeitsschutz- und Datenschutzorganisationen zeigen sich darüber empört und wettern gegen den Konzern aus Seattle, Washington. Amazon müsse diese Praxis „sofort stoppen“, fordert etwa das Projekt Fight for the Future. Zudem wird gefordert, dass der US-Kongress eine umfangreiche Untersuchung der geplanten Überwachungen einleitet.

In den Vereinigten Staaten beschäftigt das Unternehmen mehr als 800.000 Menschen und ist damit nach dem Einzelhandelskonzern Walmart landesweit der zweitgrößte Arbeitgeber. Der Konzern sieht sich jedoch immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt - auch in Deutschland. So machen die verschiedenen Standorte von Amazon, auch in Bad Hersfeld*, immer wieder mit Streiks und Forderungen nach höheren Löhnen von sich reden. (Nail Akkoyun) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

