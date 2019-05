Erneut Streik bei Amazon in Bad Hersfeld

Bei Amazon in Bad Hersfeld wird wieder gestreikt. Unser Foto entstand bei einem Streik im November in der Schildehalle.

Beim Online-Händler Amazon in Bad Hersfeld sind die Beschäftigten wieder in den Streik getreten. Ziel sind unter anderem "existenzsichernde Löhne".

Weitere Streiks gibt es an den Standorten Rheinberg und Werne (NRW), Koblenz (Rheinland-Pfalz) und Leipzig (Sachsen). Die Arbeitsniederlegungen dauern vorläufig bis zum 3. Mai (Koblenz) beziehungsweise bis zum 4. Mai (Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne, Leipzig) an. Die Streiks begannen am frühen Donnerstagmorgen. Erst an Ostern hatten Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt.

„Die Beschäftigten streiken, weil sie existenzsichernde Löhne und gute Arbeitsbedingungen durchsetzen wollen. Sie verlangen, dass Amazon nicht mehr einseitig die Arbeitsbedingungen diktiert. Die Streiks finden auch im Zeichen der aktuellen Tarifrunde im Einzel- und Versandhandel statt", heißt es in der Pressemitteilung der Gewerkschaft Verdi.

"Die Beschäftigten beim Versandhändler Amazon verlangen Reallohnsteigerungen und die Tarifbindung, damit das Unternehmen nicht zulasten aller Beschäftigten und anderer Unternehmen die Löhne und Arbeitsbedingungen drückt", heißt es in der Mitteilung weiter.

Verdi fordert, die Tarifverträge des Einzelhandels endlich wieder für allgemeinverbindlich erklären zu lassen, um die dramatische Erosion der Tarifbindung umzukehren. Eine Allgemeinverbindlichkeit würde dann auch für Amazon gelten“, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.

Verdi fordert für den Einzelhandel in dieser Tarifrunde 6,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 163 Euro beziehungsweise einen Euro mehr pro Stunde.

Lesen Sie auch: „Amazon außer Kontrolle?“: ARD-Doku enthüllt fragwürdige Praktiken