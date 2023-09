Mit falschen Rezepten an Tabletten gekommen

Von: Mario Reymond

Vor dem Amtsgericht in Bad Hersfeld musste sich ein 21-Jähriger wegen des Einlösens gefälschter Rezepte verantworten. © Carolin Eberth

Um gefälschte Rezepte ging es kürzlich vor dem Amtsgericht in Bad Hersfeld.

Bad Hersfeld – Mit einer Verwarnung, ausgesprochen durch Jugendrichter Michael Wehner, ist jetzt ein 21 Jahre alter Mann aus Kassel bei einer Verhandlung am Amtsgericht in Bad Hersfeld davongekommen.

Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, zwischen dem 2. und dem 14. Juni 2021 von einem Bekannten insgesamt acht gefälschte Privatrezepte für das Medikament Alprazolam zu jeweils 100 Euro gekauft zu haben.

Alprazolam, auch als Xanax bekannt und in Deutschland als Tafil verkauft, ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Benzodiazepine mit mittlerer Wirkungsdauer, das zur kurzzeitigen Behandlung von Angst- und Panikstörungen eingesetzt wird.

Die Rezepte löste der Angeklagte in unterschiedlichen Apotheken in der Region ein. Für 100 Tabletten musste er dabei noch einmal etwa 35 Euro bezahlen.

Gang in Apotheke wurde für Angeklagten zum Verhängnis

Bis ihm dann sein zweiter Gang in eine Rotenburger Apotheke zum Verhängnis wurde. Zwar wurde sein Rezept abermals eingelöst, bei der Abholung der Medikamente wartete dann aber schon die Polizei auf den heute 21-Jährigen.

Insgesamt hatte der Angeklagte so 600 Tabletten erworben, die auch in der Drogenszene für 10 bis 15 Euro pro Tablette gehandelt werden. So hatte Oberamtsanwältin Steinmüller dem Angeklagten zunächst vorgeworfen, die Tabletten gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Angenommen wurde von Steinmüller, dass er dafür im Drogenmilieu insgesamt 6000 Euro erzielt habe.

Der rundum geständige Angeklagte versicherte dagegen, die meisten Tabletten für sich und seine engsten Freunde zum Eigenkonsum erworben zu haben. Lediglich etwa 200 Tabletten seien von ihm weiterverkauft worden, um so Geld für weitere Rezept zu haben.

Mittlerweile habe er keinerlei Kontakt mehr zu Drogen. Acht Gespräche bei der Drogenhilfe Nordhessen habe er auf Drängen seiner Eltern geführt, die alten Freunde von einst hinter sich gelassen. Auch seiner Heimatgemeinde im Ostteil des Landkreises habe er den Rücken gekehrt und er lebe nun in einer Wohngemeinschaft in Kassel. In Nordhessen absolviert er aktuell ein Duales Studium im Bereich Fitness und Ökonomie.

Angeklagter legt Geständnis ab

Für den Angeklagten wertete Jugendrichter Wehner die lange Verfahrensdauer und dessen rundum offne Art. Sein Geständnis habe das Verfahren erheblich verkürzt. Statt der elf möglichen Zeugen musste kein einziger vor Gericht erscheinen.

Dennoch sei natürlich eine Strafe fällig, so Wehner. Für die Urkundenfälschungen und die Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz muss der 21-Jährige 200 Euro an die Drogenberatung Nordhessen überweisen. Da er als Azubi monatlich nur wenig Geld zur Verfügung habe, dürfe er das Geld in vier Raten zu je 50 Euro überweisen. Überdies muss er binnen sechs Monaten drei weitere Gespräche bei der Drogenhilfe Nordhessen führen. Weiterhin wird die Staatskasse 2000 Euro von ihm einziehen. Diese Summe hatte das Gericht für den durch den Angeklagten eingeräumten Verkauf von 200 Tabletten zu je zehn Euro angenommen.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (Mario Reymond)