Anlaufstelle für Wanderer: Molkenbornanlage soll aufgewertet werden

Die Molkenbornanlage in Braunhausen ist bei Wanderern beliebt. Der Rastplatz soll nun aufgepeppt werden. Das Ziel: Ein Ort der Ruhe im Einklang mit der Natur.

Die Braunhäuser Molkenbornanlage ist ein Ort der Ruhe. Ein Rastplatz direkt am Quincunx-Wanderweg, der fünf Bebraer Stadtteile miteinander verbindet. Jetzt soll der grüne Fleck am Ortsrand aufwendig aufgewertet werden: mit einem in Naturstein eingefassten Wassertretbecken und einem großen künstlichen Teich samt Steg, Terrasse und Pavillon aus Holz.

„Wir können uns Braunhausen als Zentrum für Wanderkultur vorstellen“, sagt Jens Meister vom Bebraer Bauamt. Das Projekt ist über zwei Jahre gewachsen, treibende Kraft ist Ortsvorsteher Jens Mohr. Er hat auch den Entwurf für die Neugestaltung entwickelt: „Wir wissen, dass die Molkenbornanlage von Spaziergängern, Radfahrern und Wanderern genutzt wird.“ Darauf will der Planer aufbauen.

Für die Mohrs ist die Anlage eine Art Familienprojekt: Vater Karl – selbst bis 2001 für 16 Jahre Ortsvorsteher in Braunhausen – war dabei, als die Grünfläche 1989 angelegt wurde. „Wir wollten ein Ruheplätzchen schaffen“, erinnert sich der Braunhäuser. Das hat geklappt: Bis dahin war der Molkenborn nicht mehr als „ein Wendeplatz für Milchwagen und ein beliebter Dreschplatz für die Bauern“, sagt Karl Mohr.

+ Der Blick auf den Eingang: Hier soll das Quellwasser ins Tretbecken laufen. Hinter der großen Trauerweide soll der Teich entstehen. © Clemens He rwig

Die Idee von damals soll heute weiter ausgebaut werden: Die Braunhäuser leiteten das Wasser aus zwei alten Quellen und einem unterirdischen Becken in einen künstlichen Bachlauf, der in Richtung Ortsmitte in den namensgebenden Molkenborn fließt. „Wir wollen das saubere Quellwasser nicht länger unter der Erde verstecken“, sagt Jens Mohr jetzt. Stattdessen soll es in ein Tretbecken und dann weiterfließen. Die Anlage soll aber nicht nur Wanderer zu einer Rast einladen: Im neuen Teich finden auch Tiere und Pflanzen einen Lebensraum. „Es ist der Versuch, Mensch und Natur in Einklang zu bringen“, sagt Jens Mohr. Dafür soll auch eine Natursteinmauer sorgen, von der er sich „ein El Dorado für Eidechsen“ verspricht.

Die Stadt Bebra hat im Januar das gut einen halben Hektar große Grundstück zwischen Bolzplatz-Gelände und Molkenbornanlage gekauft. Dort soll der etwa 25 Meter breite und 15 Meter lange Teich angelegt werden. Wie tief das Gewässer wird, ist noch nicht klar. Denkbar seien aber drei verschiedene Zonen mit einer Tiefe von bis zu 2,80 Meter. Besucher sollen am Ufer entlangschlendern und es sich dort auf zwei Holzliegestühlen bequem machen können. Ein Steg führt laut Planung aufs Wasser. Für den erhofften Publikumsverkehr sollen an der Straße bis zu sechs Parkplätze für Autos und Fahrräder entstehen.

+ So soll die Erholungsstätte aussehen. © Quelle: Stadt Bebra, Jens Mohr

Die Kosten für das gesamte Projekt – die Gestaltung der Molkenbornanlage sowie die Renaturierung der angrenzenden Wiese zu einem naturnahen Teich – liegen bei rund 71 400 Euro. Sie sollen über das Förderprogramm Leader und mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Ort gestemmt werden. „Wichtig ist, dass die Braunhäuser auch aktiv werden“, sagt Jens Meister. Nicht nur beim Bau von Pavillon und Co., sondern auch bei der anschließenden Pflege. Bereits im vergangenen Jahr haben die Mohrs und Mitstreiter das Gelände von Bewuchs freigeräumt.

Im Frühjahr soll die Umsetzung beginnen, die noch 2020 fertig werden soll. Derzeit wird in Braunhausen noch auf Rückmeldung von den Naturschutz- und Wasserbehörden gewartet. Dann entscheidet das Leader-Forum über das Fördergeld.